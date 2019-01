Stiri pe aceeasi tema

- India a lansat joi un program destinat reducerii nivelului periculos de poluare care afecteaza peste 100 de orase si care, spera guvernul, va reusi sa imbunatateasca in mod semnificativ calitatea aerului, potrivit Reuters. Planul a declansat critici imediate din parte ecologistilor, care…

- Procurorii germani au anunțat, miercuri, ca au renunțat la acuzațiile impotriva fostului director general al Bursei germane, Carsten Kengeter, suspectat de tranzacții privilegiate, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Procurorii au examinat achiziția de acțiuni ale Deutsche Boerse,…

- Justitia belgiana a ordonat Guvernului sa repatrieze sase copii ai unor jihadisti din cadrul gruparii Statul Islamic (SI) si a celor doua mame ale acestora, detinuti intr-o tabara de refugiati aflata sub controlul autoritatilor kurde in Siria, relateaza AFP preluata de news.ro.Tatiana Wielandt,…

- Noi modificari in legatura cu limita de varsta pentru pensionare au fost deja anunțate. Schimbarile vizeaza femeile care au realizat stagiul minim de cotizare, care au nascut trei copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani sa beneficieze de reducerea varstei de pensionare cu sase ani. De asemenea,…

- Curtea Constitutionala a Poloniei a stabilit miercuri ca planul guvernului de a creste contributiile celor mai bogati platitori de taxe la fondurile de pensii si alocatii pentru persoanele cu dizabilitati incalca legea fundamentala a tarii, relateaza Reuters. Proiectul de majorare a acestor contributii…

- Guvernul a hotarat! Milioane de romani sunt vizați! Varsta de pensionare se va schimba radical pentru acești romani potrivit noii modificari aduse de Guvern.Acești romani vor putea sa... Citește AICI ce DECIZIE MAJORA a luat Guvernul și cum va schimba aceasta viețile a milioane de romani - vezi…

- Liderii eurosceptici ai Poloniei au marcat duminica un secol de independența naționala printr-o parada la care au luat parte mai mult de 200.000 de persoane din intreaga tara si care a implicat grupuri de extrema dreapta și activiști neo-fasciști din Italia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Aceasta…

- Oficialii din Japonia sunt in alerta dupa ce numarul sinuciderilor in randul tinerilor a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 30 de ani, au anuntat oficiali ai Ministerului japonez al Educatiei, citati de Reuters. In primele 3 luni ale acestui an, 250 de copii si adolescenti si-au luat viata. Este…