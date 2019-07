A aparut pe podium intr-o casa aurie. Cum a fost la show-ul Dior de la Paris!

Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii șocante legate de romanca de 28 de ani care a fost injunghiata și jefuita in Paris, langa o padure. Se pare ca aceasta practica prostituția și nu se știe inca din ce motiv s-a napustit barbatul asupra ei.

- Roland Garros 2019 // Martina Navratilova, 62 de ani, fosta mare jucatoare de tenis, cu 18 turnee de Mare Șlem la activ, e impresionata de nivelul aratat la Roalnd Garros de Johanna Konta (28 de ani, 26 WTA). Britanica e calificata pentru prima oara in cariera in semifinale la turneul de la Paris,…

- Cine este miliardarul care salveaza Catedrala Notre Dame Bernard Arnault este miliardarul francez care a dezvaluit ca va dona nu mai putin de 200 de milioane de euro pentru reconstructia Catedralei Nore Dame din Paris, care a fost distrusa intr-un incendiu izbucnit luni seara. Sotul miliardar al Salmei…

- Minune in timpul incendiului de la Notre-Dame. Vezi ce a aparut in flacarile ce au cuprins Catedrala Catedrala Notre-Dame de la Paris a fost cuprinsa de flacari luni seara. Sute de oameni au asistat neputinciosi cum edificiul se naruie in incendiu. Cei mai multi au facut fotografii sau inregistrari…

- In cursul zilei de luni, celebra Catedrala Notre Dame din Paris a fost cuprinsa de un puternic incendiu și toata lumea a privit, pe viu sau la știri, cum arde una dintre cele mai frumoase capodopere in materie de arhitectura din toate timpurile. Sunt persoane sustin ca nimic nu e intamplator,…

- sCelebra Catedrala Notre Dame de Paris a fost cuprinsa de flacari și intreaga omenire a privit cu groaza cum un monument de sute de ani de istorie se mistuie din cauza unui incendiu puternic. Totuși, milioane de oameni se intreaba care este cauza acestei tragedii, in timp ce alții au facut descoperiri…

- Apare un prim verdict in cazul incendiului care a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris. Parchetul de la Paris a declarat ca trateaza focul ca un accident, excluzand incendierea și posibilele motive legate de...

- Franta si intreaga lume sunt in stare de soc. Catedrala Notre Dame din Paris, simbolul acestei tari si unul din cele mai iubite monumente ale crestinatatii, a fost devastata de un urias...