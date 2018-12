Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov are grija de cea mica de cand Elena Udrea a fost inchisa in urma cu mai bine de doua luni. Eva Maria s-a nascut pe 20 septembrie, la ora 5 dimineața in Costa Rica. Micuța s-a nascut grabita, cu o luna și o saptamana inainte de termenul prognozat de medici, insa la doar zece zile…

- Dupa 8 ani de casatorie, Iulia (36 ani) și Mihai Albu (54 ani) au divorțat in 2013, iar de curand Mihai Albu a declarat pentru Click.ro ca el și fosta soție s-au impacat de dragul fetiței lor. „Am o relatie relativ buna cu fosta mea sotie. Ne vedem de cresterea copilului. Programul de vizita a…

- Din secunda in secunda Elena Udrea asteapta o veste buna: sa fie eliberata din penitenciarul "El Buen Pastor", din Vilma Curling, unde este inchisa de pe data de 3 octombrie, scrie click.ro. Fostul ministru al Turismului si-a petrecut perioada lauziei printre detinute, in conditii de groaza, insa…

- Elena Udrea a nascut in Costa Rica o fetița careia i-a pus numele Eva Maria. Romania TV a prezentat in cadrul emisiunii ”Ediție Speciala”, moderata de Victor Ciutacu, primele imagini cu micuța.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat pe Facebook un nou mesaj, insotit de o noua fotografie cu Eva Maria, fiica pe care o are cu Elena Udrea. Este a doua postare transmisa de acesta dupa ce Elena Udrea a fost prinsa si arestata in Costa Rica.

- Adrian Alexandrov a scris un mesaj de incurajare in care si-a exprimat dorinta ca Elena Udrea sa nu fie tinuta prea mult timp departe de micuta Eva Maria. Apoi a revenit luni dimineata, cu un alt mesaj, alaturi de o fotografie a bebelusului. Elena Udrea ar putea scapa de arest. Detalii exclusive…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Elena Udrea si Alina Bica se afla intr-o inchisoare de femei despre care presa scrie ca are conditii groaznice. Imaginile filmate acolo dovedesc ca inchisoarea detine si o gradinita si un salon de coafor. Inchisoarea, veche de 80 de ani, va fi demolata anul viitor. Inchisoarea El Buen Pastor…