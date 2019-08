A apărut o nouă rasă de oameni. S-a născut deja omul care va trăi 1.000 DE ANI Biohackerii vor sa-si extinda viata intr-o maniera radicala. Refuza sa-si accepte limitarile fizice – sunt convinsi ca le pot infrange folosindu-se de o varietate de solutii high si low tech. Si nu doresc sa astepte rezultatele unor testari medicale interminabile, vor sa-si transforme viata chiar acum. Adeptii biotehnologiei se plaseaza la granita dintre vis și realitate, pentru ca incearca sa updateze creierul, trupul si natura umana in modalitati ce sfideaza limitele imaginatiei. O noua rasa umana este in dezvoltare, un mix perfect intre biologie și lumea digitala, scrie presa internaționala. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O noua rasa umana este in dezvoltare, un mix perfect intre biologie și lumea digitala. Adeptii biotehnologiei se plaseaza la granita dintre vis și realitate, pentru ca incearca sa updateze creierul, trupul si natura umana in modalitati ce sfideaza limitele

- Cu toții am trecut prin faza aceea a copilariei în care ne era frica de întuneric, însa între timp o parte dintre noi am reușit sa învingem aceasta teama, în timp ce alții nu.

- De multe ori ne manifestam bucuriile sau tristețile prin lacrimi, pentru ca astfel ne exteriorizam mai bine emoțiile. Dar uneori se întâmpla sa plângem doar de la praf sau de la vânt.

- Imaginile spion luate cu ajutorul satelitilor in ultimii 40 de ani sunt folosite acum pentru a intelege ritmul topirii ghetarilor din Himalaia si impactul incalzirii globale asupra acestora. Oamenii de stiinta au realizat un studiu privind topirea ghetarilor din Himalaia in care au folosit…

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE. Cele cinci tipuri de cancer asupra carora se desfasoara investigatia…

- Descoperire neobișnuita facuta de arheologi in locul in care a vazut lumina zilei Iisus Mantuitorul. Oamenii de știința au analizat cu atenție obiectul scos la iveala in timpul unor sapaturi și au confirmat ca previziunile inițiale sunt corecte.

- Unul dintre sateliții naturali ai planetei Jupitere se numește Europa și este o luna înghețata și nu foarte prietenoasa. Însa, cercetatorii de la NASA cred ca acesta ascunde mult mai multe secrete.

- Oamenii de știința au descoperit un paradox evolutiv, in care barbații iși distrug capacitatea de a avea copii din cauza eforturilor de a se face mai atractivi. Folosirea steroizilor pentru a obține un fizic cat mai masiv sau pastilele impotriva caderii parului pot afecta fertilitatea. Acesta a fost…