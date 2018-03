Stiri pe aceeasi tema

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- Consilierul local PSD Ion Ardeal Ieremia și liderul consilierilor locali PNL Simion Moșiu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, despre Timișoara, in perspectiva anului 2021, cand orașul nostru…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetașesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfașurat weekendul trecut in comuna Nicola Balcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de catre cercetașii din localiatea bacauana. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship…

- Aproximativ 300 de foste mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, care are loc la sfarșitul saptamanii, rochiile fiind reduse și cu peste 50 la suta. Organizatorii targului de nunți “Salonul Mirilor”, care are loc la Timișoara in acest sfarșit…

- SCM Timișoara s-a oprit in penultimul act al Cupei Romaniei la baschet feminin. Formația pregatita de Mihai Coldea a fost depașita de gazda turneului F8, Sepsi SIC Sf. Gheorghe, scor 62-79. Alb-violetele au condus in primul sfert, dar au cedat treptat inițiativa. Banațencele invinsesera in sferturi…

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Avem un oraș cu potențial arheologic, dar cat de bine il cunoaștem și cat de bine știm sa-l valorificam din punct de vedere turistic? Direcția Județeana pentru Cultura Timiș le propune pasionaților de istorie un workshop gratuit care sa ofere raspunsuri la aceste intrebari.

- Decizia a fost adoptata intr-o ședința a Consiliului de administrație. Sacara lucreaza la Poșta Romana din martie 1996 și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport din Cluj Napoca, unde, in 1997, a obținut dubla specializare, de profesor de sport și antrenor de baschet, potrivit datelor…

- Zilele Sfantu Gheorghe 2018 se apropie, incet, incet. Pregatirile sunt in derulare, iar una dintre hotararile care a fost luata in legatura cu evenimentul din acest an este referitoare la faptul ca scena amplasata la edițiile anterioare, in fața complexului „Șugaș” din oraș, sa fie mutata in alta…

- Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre problemele semnalate in ultima perioada la Spitalul de Boli Infecțioase, dar și…

- Un medic susține ca peste 200 de oameni din județul Timiș ajung, anual, la spital cu accidente vasculare care se produc din cauza fibrilației atriale. Un simplu test poate depista aceasta fibrilație, iar zilele acestea poate fi facut gratuit in unele farmacii din Timișoara. Vedeți condițiile!

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video . Iata titlurile saptamanii: FitSmoke este un dispozitiv inovativ care te-ar putea ajuta sa renunti la fumat Cu solutia ISOCELL Dual, Samsung vrea sa aduca sistemele dual camera pe smartphone-urile…

- De cinci ani JazzTM aduce la Timișoara cele mai relevante nume ale jazz-ului mondial. Saptamana aceasta, municipalitatea, care e organizatorul evenimentului, a anunțat lista primilor artișrt ai ediției cu numarul șase.

- „Este o obligație pentru noi sa participam la astfel de evenimente, daca suntem cautați. E bine și pentru copii, și pentru oameni mai in varsta, pentru suporteri. Nu mai aratam noi chiar așa grozav, dar unii vor sa ne vada in carne și oase. Mulți ma intreaba cum de ma mențin și la varsta…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Articolul „Un parchet din Timiș a facut din mistificare o procedura de lucru”, publicat in ediția din 10 ianuarie a „Renașterii banațene”, a incurcat socotelile doamnei procuror Monica Pop, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj. Așa cum va relatam in articolul respectiv, procurorul de caz Monica…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- O fata in varsta de 16 ani este cautata de intreaga familie si de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, dupa ce a fost data disparuta. Minora a plecat din locuința unde statea in gazda, de pe strada Nicolae Iliescu, numarul 11, din Timisoara, in 20 ianuarie, iar pana in momentul de fata…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Ediția cu numarul 51 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea centrului de transplant medular de la Timișoara,…

- Inceputa in anul 2016, campania pentru upgrade gratuit la Windows 10 a continuat si anul trecut, Microsoft lasand sa se inteleaga ca va opri in cele din urma metoda prin care utilizatorii de Windows 7 sau Winfows 8.1 pot obtine o cheie de licenta originala Windows 10, prin upgrade gratuit de la sistemul…

- Formațiile timișorene de volei din prima liga incep maine jocurile oficiale din noul an. Fetele de la UVT Agroland sunt favorite in duelul cu Dinamo București, formație pe care au invins-o in 2017. In schimb, formația masculina CSU Univ. de Vest pare victima certa pentru campioana Volei Municipal Zalau.…

- Ediția cu numarul 50 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea jandarmului care este un virtuoz al sculpturii in…

- Conducerea lui ACS Poli a fost foarte ocupata in aceasta dupa amiaza. Dupa ce au reziliat contractul lui Valentin Crețu, timișorenii l-au inregimentat oficial pe Alexandru Popovici, atacant revenit la Timișoara dupa șase luni petrecute in fotbalul din Azerbaijan. Noua ințelegere dintre cele doua parți…

- Ediția cu numarul 49 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea impresionanta a lui Toni Varuti, un artist stradal…

- Timba nu a realizat surpriza nici in derby-ul Timișoarei. Deși galben-negrii, in postura de gazde, au condus pe tabela, BC SCM s-a impus și in jocul direct din retur, scor 98-83. Partida a fost destul de echilibrata, peste așteptari, pana spre finalul sfertului 3. In cele din urma insa banca scurta…

- Primul program din Romania destinat depistarii precoce a riscului de cancer incepe la Timișoara saptamana aceasta. In prima faza un numar de 100 de persoane care au avut membri ai familiei diagnosticați cu cancer, vor beneficia gratuit de teste genetice. Este vorba de persopane din familii cu venituri…

- Ediția cu numarul 48 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre Victor Mathiesz, micul Jules…

- „Timisoreana este produsa sub licenta in Republica Moldova si castiga cota de piata in segmentul premium de acolo. In plus, Timisoreana este brandul numarul unu la export, merge in Italia, Spania, Grecia, SUA si Canada“, a spus managerul intr-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vanzarile…

- Nu a fost curios sa-l deschida in aprilie 1990, atunci cand Gheorghe Diaconescu, fost procuror adjunct al RSR, a plecat de la conducerea Directiei Parchetelor Militare si i-a predat cheia, mentionand ca inauntru se gasesc cateva „hartii fara importanta”. Era ocupat pana peste cap cu anchetele de la…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre tradiția dubașilor din vestul țarii, o…

- ”Leii din Banat” s-au impus in penultimul lor joc din acest an și au urcat provizoriu in varful ierarhiei. BC SCM Timișoara a trecut de SCM U Craiova intr-un joc spectaculos, cu multe puncte, 107-95 a fost scorul final in favoarea gazdelor. Nu mai puțin de trei jucatori au reușit sa marcheze cate 23…

- Aproximativ 300 de taximetriști s-au adunat, astazi, in fața stadionului “Dan Paltinișanu” din Timișoara, pentru a protesta fața de Uber, unul dintre manifestanți declarand ca acest serviciu “trebuie anulat, desființat de pe teritoriul Romaniei”. Protestul organizat de taximetriștii de la mai multe…

- Campanie inedita derulata in caminele unei instituții de invațamant superior de stat din capitala Banatului. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, impreuna cu UVT, au lansat o inițiativa de reducere a consumului de energie electrica in caminele instituției. “Astfel, se va…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un articol despre Muzeul Revoluției așteptat de ani de zile…

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…

- Ilie Vlaicu, directorul societații care alimenteaza Timișoara cu apa, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre starea rețelei de apa și canal, despre calitatea apei din Timișoara, dar și despre planurile de viitor ale Aquatim,…

- Dupa o deliberare stransa, juriul a decis ca textul care va purta titulatura de cea mai buna piesa a anului 2017 este Cercurile increderii de Radu Popescu. Tema propusa participanților la aceasta ediție a CND, concurs organizat de Teatrul Național din Timișoara incepand cu anul 2005, a fost IDENTITATEA.…

- Modificarile Noului Cod Fiscal, cat si aspectele importante in practica vor fi discutate intr-un format practic in cadrul conferintei Fiscalitate 24.7, care are loc in 15 Februarie 2018, in incinta The Office, Cluj Napoca. Evenimentul de referinta din domeniul contabilitatii ofera o zi plina…

- Bucurie mare pentru copii, la Targul de Craciun de la Timișoara, unde a fost amplasata o cabana cu reprezentarea ieslei Nașterii Pruncului Sfant. Miercuri dupa amiaza, in iesle au fost aduse și doua oi vii, care, firește, fac deliciul celor mici. Ieslea se afla la capatul dinspre Catedrala a Targului…

- Dimineata plina de accidente in vestul tarii. Dupa ce o femeie si-a pierdut viata in Timișoara, azi dimineața, fiind lovita de un tir cand trecea printr-un loc neregulamentar, o alta femeie, de aceasta data in Resita, a fost acrosata. Incidentul a avut loc in jurul orei 07.30, pe strada Fagarasului.…

- Invitat: Flavius Boncea, jurnalist, fost consilier local in Timișoara, decorat in 2011 cu „Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate”. Articolul 05.12.2017 Invitat Flavius Boncea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .

- Nr. crt. Unitatea participanta Responsabili formatie Denumirea colindelor Nr. copii Timp Data Participarii/ Ora 1. G.P.N. Valea Mare Educatoare: Zoltan Anemarie Pasztor Zamfir 1.,,Am plecat sa colindam!” 2.,,Mos Craciun” …