A apărut numărul 114 al săptămânalului PRESSALERT. Vezi de unde îl poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi Ediția cu numarul 114 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta copiii autiști și parinții lor, un text despre Cafekultour sau un material […] Articolul A aparut numarul 114 al saptamanalului PRESSALERT. Vezi de unde il poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

