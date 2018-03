Stiri pe aceeasi tema

- O minora a fost jefuita in toiul zilei pe strazile din Timisoara, insa a alertat imediat autoritatile, care l-au prins pe faptas. In varsta de 15 ani, fata a cazut victima unui tanar de 19 ani, care i-a furat telefonul mobil din mana ieri, in jurul orei 15.00, pe strada Zorilor. Hotul a fost identificat…

- O tamponare usoara a avut loc, astazi, in fata hotelului Continental din Timisoara, care insa a blocat circulația in aceasta zona aglomerata a orașului. O soferita neatenta a facut un viraj nepermis si a taiat calea unui tramvai. Femeia trecea cu masina pe langa statia de tramvai de langa hotel si a…

- Edilul a aratat cata audiența are, pe Facebook, acolo unde transmite live evenimentele. "SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR ?! NICIDECUM! DIMPOTRIVA, IMPREUNA CU ZECI ȘI ZECI DE MII DE TIMIȘORENI! IMPREUNA PENTRU TIMIȘOARA! Asta este realitatea anilor anteriori, a momentului prezent și…

- Ediția cu numarul 58 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu trei tinere care au ales sa revina in Romania,…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Ansamblul mixt Openville este locul unde timisorenii vor descoperi noi modalitati de petrecere a timpului liber, dar, mai ales, restaurante si cafenele care vor impresiona prin amenajarea tematica si conceptul culinar. Un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen,…

- UVT Agroland nu va disputa in Timișoara primul joc din play-off. Formația feminina de volei din elita a hotarat sa dispute importantul meci cu Știința Bacau la Lugoj, in cuplaj cu partida localnicei CSM cu CSM Targoviște. Decizia a venit ca urmare a faptul ca atat Sala ”Constantin Jude” cat și UVT Oituz…

- Va reamintim ca, in ultimii ani, limbajul folosit de primarul Timișoarei in relația cu presa a devenit din ce in ce mai suburban. Nicio redacție din oraș, indiferent de reputație sau de vechimea reporterilor nu a scapat de invectivele aruncate de edilul-șef. Iar injuriile aruncate de acesta…

- Caștigatorii premiului Best Indie Alternative Rock Song in 2014 pentru piesa „High”, in cadrul premiilor Independent Music Awards Vox Populi, Grimus, vin la Timișoara sa-și lanseze noul album ”Unmanageable Species”.

- Ediția cu numarul 57 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un text amplu despre inscrierea copiilor la clasa pregatitoare,…

- BC SCM Timișoara a facut singura mutare a iernii ieri, in ultima zi de transeruri. ”Leii” și-au completat lotul la capitolul straini cu sarbul Marko Stevanovic, care vine de la Electrico FC, grupare din prima liga portugheza. Stevanovic (23 de ani) masoara 2,07 metri, evolueaza pe postul de extrema…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in cursul lunii ianuarie a acestui an a fost de 81, mai mare decat cel inregistrat in luna ianuarie a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor, in…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Aproximativ 300 de foste mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, care are loc la sfarșitul saptamanii, rochiile fiind reduse și cu peste 50 la suta. Organizatorii targului de nunți “Salonul Mirilor”, care are loc la Timișoara in acest sfarșit…

- SCM Timișoara s-a oprit in penultimul act al Cupei Romaniei la baschet feminin. Formația pregatita de Mihai Coldea a fost depașita de gazda turneului F8, Sepsi SIC Sf. Gheorghe, scor 62-79. Alb-violetele au condus in primul sfert, dar au cedat treptat inițiativa. Banațencele invinsesera in sferturi…

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Sediul Casei de Cultura a Studentilor din Timisoara, care se afla in cladirea apartinand Episcopiei romano-catolice, se afla intr-o stare deplorabila... The post O noua casa pentru studentii timisoreni appeared first on Renasterea banateana .

- Concertele trupei The Cockblockers transmit foarte multa energie, acest lucru facand publicul sa danseze pe ritm. Chiar daca ei sunt un trio, solourile puternice de blues imbinate cu liniile funk ale basului și toba ritmata ii transforma intr-o trupa cu un sound excelent. The Cockblockers…

- UPDATE In urma verificarilor interne, la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescentului din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de…

- Șeful de post din comuna Cernatești a intrat in atenția șefilor din IPJ dupa ce a fost inregistrat de un adolescent de 17 ani injurand ca la ușa cortului chiar in Postul de Poliție din localitate unde il chemase pe tanar sa-l audieze in urma unei sesizari. Totul s-ar fi intamplat duminica iar adolescentul…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Articolul „Un parchet din Timiș a facut din mistificare o procedura de lucru”, publicat in ediția din 10 ianuarie a „Renașterii banațene”, a incurcat socotelile doamnei procuror Monica Pop, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj. Așa cum va relatam in articolul respectiv, procurorul de caz Monica…

- Verde pentru Biciclete sarbatorește zece ani de existența in 2018, iar la sfarșitul acestei luni a demarat o campanie inedita de conștientizare destinata șoferilor din Timișoara. Astfel, din mai multe locații din oraș, bicicliștii vor putea ridica pliante pe care sunt incurajați sa le lase in parbrizele…

- Takacs Vilko, o figura binecunoscuta a muzicii maghiare, va sustine un concert acustic la Timisoara, evenimentul urmand sa se desfasoare marti, 30 ianuarie, de la ora 20.00, la Manufactura. Takacs Vilko este o figura cunoscuta a muzicii din Ungaria, fiind chitaristul formatiei de mare succes Ganxsta…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- O fata in varsta de 16 ani este cautata de intreaga familie si de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, dupa ce a fost data disparuta. Minora a plecat din locuința unde statea in gazda, de pe strada Nicolae Iliescu, numarul 11, din Timisoara, in 20 ianuarie, iar pana in momentul de fata…

- Dupa ce anul trecut binecunoscuta formatie romaneasca 3 Sud Est a efectuat un turneu national cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta care a poposit si in orasul nostru, trupa alcatuita din Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu revine in atentia melomanilor cu un nou turneu. Formatia alcatuita…

- Istoria carnetului de sofert. Cand a aparut in Romania si cum se defasura examenul auto Permisul de conducere este o autorizatie administrativa necesara pentru a conduce pe drumurile publice vehicule motorizate. Acest document a devenit foarte important pentru mulți locuitori ai planetei. E…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Ediția cu numarul 51 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea centrului de transplant medular de la Timișoara,…

- Scene desprinse parca din filmele de comedie, zilele trecute, la Timisoara. Mai multi cetateni au impins, prin ploaie, un tramvai Armonia, care a ramas blocat pe sine, in zona Garii de Nord. Momentele au fost imortalizate de un timisorean care a filmat intreaga scena. Un alt tramvai reabilitat s-a blocat…

- Trupa este compusa din cunoscuți ai mai multor trupe din București – Gabi „Pipai” Andrieș (Telefon, Aerosol), Vlad Gorneanu – aka Vlase (ZOB), Bogdan Jaja Sandu (Trupa Veche, Zaibar, Publika) și Paul Neacșu (Voltaj) – și este singurul tribute band Joy Division din Romania.…

- Pentru al 15-lea an consecutiv, a aparut Almanahul „Renasterea buzoiana” – 2018, publicatie anuala editata de Asociatia culturala omonima, prezidata de Ovidiu Cameliu Petrescu. Responsabilii editiei din acest an, Viorel Frincu si Lucian Manailescu, au selectat materiale ale celor peste 70 de autori…

- Trupa a luat ființa in anul 2014, la inițiativa lui Cristian Vetan, Denis Avram și Cristi Rachitan, care la vremea respectiva cantau impreuna in formația Atlantis. Apoi a continuat ca un proiect paralel, din dorința de a compune piese metal pe gustul lor, pe care mai apoi sa le prezinte și…

- Ediția cu numarul 50 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea jandarmului care este un virtuoz al sculpturii in…

- Un trio format din barbati care au vrut sa dea lovitura intr-un magazin de ustensile electrice a fost retinut la scurt timp in Timisoara. Incearcarea lor de a fura a avut loc ieri, atunci cand, din interiorul societatii comerciale, au sustras mai multe unelte electrice, pe care–si doreau ulterior sa…

- Una din cele mai fresh aparitii de pe scena muzicala timisoreana, formatia Frankscoast a sustinut un concert joi seara in incinta clubului Manufactura, unde trio-ul care abordeaza conform marturisirilor proprii dream – pop a avut parte de un public cald, care i-a primit cu numeroase aplauze. Dincolo…

- Ediția cu numarul 49 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea impresionanta a lui Toni Varuti, un artist stradal…

- Ura De Dupa Ușa a facut primii pași pe scena metal din Romania in anul 1992, la festivalul din Brașov „Bravos”. Un an mai tarziu a inregistrat demo-ul „De 3 ori ura!” In 1995 a lansat primul album in Bucuresti și Brasov, produs de UDDU și VIVO, in premiera naționala pentru o trupa din zona…

- Formatia maghiara Canarro a sustinut un concert memorabil vineri seara la Manufactura, evenimentul fiind unul care a iscat un interes deosebit in randul melomanilor timisoreni, care au umplut pana la refuz locatia. Pe parcursul celor doua reprize, trupa maghiara a navigat cu maiestrie intre manouche…

- Mai multe secții din spitalele de stat din Timișoara au fost dotate cu aparate moderne, in anul 2016, cu bani donați in special de ONG-uri sau primite din unitați medicale din Occident. Prin urmare, bolnavii care ajung sa fie internați in spitalele din capitala Banatului sunt tratați mai eficient și…

- Ediția cu numarul 48 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre Victor Mathiesz, micul Jules…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre tradiția dubașilor din vestul țarii, o…

- Muzica fascinanta creata de trupa de jazz Canarro este un mix intre manouche swing și jazzul maghiar care invoca sentimentul cafenelor de pe vremuri din Budapesta. Elementul special al orchestrei reprezinta combinația intre stilul lui Django Reinhardt și jazzul clasic condimentat cu influențe maghiare.…

- Aproximativ 300 de taximetriști s-au adunat, astazi, in fața stadionului “Dan Paltinișanu” din Timișoara, pentru a protesta fața de Uber, unul dintre manifestanți declarand ca acest serviciu “trebuie anulat, desființat de pe teritoriul Romaniei”. Protestul organizat de taximetriștii de la mai multe…