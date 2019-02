Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a vandut anul trecut pentru prima data peste 500.000 de masini la nivel european, urcand pe locul 14 in topul celor mai bine vandute branduri, potrivit datelor Jato Dynamics. In plus, datorita avansului de 12% la 530.000 de unitati, Dacia a depasit in premiera vanzarile Nissan, devenind astfel…

- Motorul, rezultat al colaborarii dintre Alianța Renault Nissan Mitsubishi și Daimler, a fost prezentat in premiera pe gama Duster in Octombrie 2018, cu ocazia Salonului Auto de la Paris. Noul propulsor turbo cu injecție directa integreaza un filtru de particule (GPF) care asigura reducerea semnificativa…

- Noul motor se numeste 1.0 TCe si vine sa inlocuiasca in gama francezilor motorul cu 3 cilindri in linie turbo cunoscut de toti sub numele de 0.9 TCe 90 CP Acum noua generatie de motoare este dezvoltata de catre Renault si Mercedes pe baza tehnica a noii motorizari 1.3 TCe care se regasete…

- ​Dacia a vândut în țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, în jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.Dacia…

- Dacia a avut un an record, cu vanzari totale de 140.000 automobile, ceea ce o plaseaza pe locul cinci, dupa cele trei marci locale mare si dupa Volkswagen, potrivit hotnews.ro. Datele CCFA arata ca, per total, francezii au cumparat 2,17 milioane masini noi, cu 60.000 mai mult decat in 2017. Renault…

- In 2019, Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster. Dacia a relansat Duster anul acesta, iar in aceasta perioada versiunea a doua a primului SUV romanesc se lanseaza in jurul lumii. Duster poate fi cumparat in trei variante, Essential, Comfort…

- Renault a avut dificultați sa lupte cu Mercedes și Ferrari dupa trecerea la noile motoare turbo V6 de 1.6 litri, element care a determinat inclusiv Red Bull sa renunțe la serviciile sale in favoarea unei colaborari riscante cu Honda. Constructorul francez a admis acum ca deficitul a fost unul semnificativ…