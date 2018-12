A apărut cea care şi-a abandonat copiii la poarta Spitalului Judeţean Alexandria A aparut cea care si-a abandonat copiii la poarta Spitalului Judetean Alexandria in Eveniment / on 11/12/2018 at 15:05 / Sambata, 8 decembrie 2018, o femeie anunta printr-un apel la 112 ca doi copii sunt abandonati la poarta Spitalului Judetean Alexandria. Ulterior, s-a stabilit ca micutii au varstele de sapte luni, respectiv un an si jumatate. Vestea a starnit un val de indignare, in special pe retelele de socializare, iar politia a declansat cautarile in vederea descoperirii celei care poarta, impropriu, titlul de mama. Astfel, aceasta a aparut in cursul zilei de azi. Mai precis, femeia… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii in Alexandria; mascatii au descins in zona 800 in Eveniment / on 11/12/2018 at 10:50 / Mascatii au luat cu asalt zona 800 din Alexandria, in aceasta dimineata, in cauza fiind vizate, potrivit unor surse, infractiuni de crima organizata. Actiunea este derulata de Politia Romana, iar IPJ Teleorman…

- Carti pentru biblioteci scolare, din partea Organizatiei ALDE Alexandria in Eveniment / on 10/12/2018 at 11:43 / Joi, 06 decembrie 2018, membrii Organizatiei ALDE Alexandria, au desfașurat o acțiune cu ocazia zilei Sfantului Nicolae, avand ca scop dotarea cu carți a unor biblioteci, respectiv cele…

- ISU Teleorman, verificari la institutiile publice pentru prevenirea situatiilor de urgenta in Eveniment / on 16/11/2018 at 13:17 / Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Teleorman au efectuat, pe parcursul saptamanii trecute, 23 controale, dintre care 19 la instituții publice și alte patru la localitațile…

- Comisarul șef de poliție Alin Vijiala, imputernicit sa conduca Poliția Municipiului Alexandria in Eveniment / on 31/10/2018 at 14:09 / Dupa ce comisarul șef de poliție Catalin Ciurea a fost imputernicit sa indeplineasca atribuțiile funcției de adjunct al șefului Inspectoratului Județean de Poliție…

- Alin Vijiala, imputernicit sa conduca Poliția Municipiului Alexandria in Eveniment / on 31/10/2018 at 14:09 / Dupa ce comisarul șef de poliție Catalin Ciurea a fost imputernicit sa indeplineasca atribuțiile funcției de adjunct al șefului Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, pe locul acestuia…

- Liberalii au decis cine-l va inlocui pe Catalin Vatafu in Consiliul Județean in Politic / on 01/10/2018 at 12:19 / Dupa excluderea lui Catalin Vatafu din partid, Relu Viorel Ivanica, medic veterinar de profesie și, in prezent, consilier local la Roșiorii de Vede, ii va lua locul in Consiliul Județean,…

- Amenzi in valoare de 185.000 de lei, date de Protectia Consumatorilor in ultima luna de vara in Economie / on 01/10/2018 at 11:40 / 90 de actiuni de control au derulat comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman in luna august, cele mai multe (53,3%) in…

- Peste o mie de teleormaneni s-au intors mai devreme la serviciu din concediul de creștere a copilului in Social / on 13/09/2018 at 10:30 / La nivelul judetului Teleorman, 1.034 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 39 au fost suspendati la sfarsit de luna,…