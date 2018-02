Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- Kristen Stewart era doar o puștoaica atunci cand a fost aleasa pentru rolul principal din seria ”Twilight”. Dupa acest moment wow al carierei sale, a urmat distribuirea in producția ”Snow White and the huntsman” și apoi nimeni nu a mai auzit de Kristen. Shia LaBeouf a facut istorie cu rolul din seria…

- Daca v-ați intrebat pana acum unde ii vin președintelui Americii cele mai stralucite idei pentru tweet-urile sale atat de faimoase, ei bine, i-am demascat secretele. Donald Trump a admis ca majoritatea tweeturilor le posteaza din pat, la micul dejun alaturi de familie, la pranz sau chiar la o bere cu…

- Pe langa faptul ca pregatește un nou album și a fost anunțata ca și cap de afiș la anul acesta la Coachella, Beyonce iși dorește sa le aduca copiilor Carter inca un partener de joaca. Superstarul marturisește ca este foarte entuziasmata de rolul de mama și iși dorește cel puțin inca un copil pana la…

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Starul filmului “Moonlight”, nominalizat la Oscar anul acesta, este destul de temator cu privire la decernari. In lumea lui Donald Trump un film ce are actori principali persoane de culoare s-ar putea sa piarda sanșele de caștig la Oscar. Jharrel Jerome a fost surprins la aeroportul din Salt Lake City…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Astazi, inima lui Alice, pe Insta, a mers la un makeup artist exceptional, Anar Agakishiev. “Cu mana pe inima, jur ca nu am mai vazut un before/after ca acesta, pana acum! Si nu e singurul. Sute de femei au trait o experienta unica. Arunca un ochi pe acest cont!” Dear friend, @drcahidshahbazov , I made...…

- Orice femeie iși dorește buze frumoase, puse in evidența de culoarea potrivita, care sa dureze pe parcursul intregii zile. Specialiștii Avon recomanda cațiva pași pentru a atinge obiectivul „buzelor perfecte”: Pas 1: EXFOLIAZA Este important sa folosești un scrub special care inlatura celulele moarte…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- De luni, fii cu ochii pe site-ul Virgin Radio Romania și cu urechile pe frecvențele Virgin Radio Romania! Imparțim cu tine cel mai mare tort virtual din lume iar daca prinzi o felie, navigand prin paginile virginradio.ro, ai șansa sa caștigi simplu un iPhone X sau unul dintre cele 100 de cadouri surpriza…

- 2.000 de kilograme de petarde și artificii fara acte au fost descoperite și confiscate de polițiștii din Ilfov, de la trei barbați care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice catre persoane neautorizate. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din ...

- Drumul National 22 Ramnicu Sarat - Braila a fost blocat miercuri dimineata in zona localitatii buzoiene Boldu, dupa ce un TIR inmatriculat in judetul Harghita a derapat din cauza carosabilului acoperit cu polei si a blocat traficul. "TIR-ul care transporta bauturi alcoolice mergea catre…

- “Beauty and the Beast”, noua adaptare a basmului ”Frumoasa și Bestia”, cu Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Ewan McGregor, Stanley Tucci si Ian McKellen, este lider in box office-ul mondial din 2017, cu 174,8 milioane de dolari. Filmul este și unul dintre cele mai bune trei debuturi…

- La data de 25 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Tuzla, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Situata la cativa metri de mare si in imediata vecinatate a unor vestigii care redau mai bine de 1000 de ani de istorie a Cetatii Tomis, Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo; Constanta este un simbol al zonei peninsulare. Seamana izbitor cu faimoasa biserica "Domnita Balasaldquo;…

- CFR suplimenteaza trenurile de la Cluj in perioada sarbatorilor In perioada 23 decembrie 2017 - 3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre ori dinspre Cluj-Napoca,…

- Primaria Comunei 23 August organizeaza concurs de recrutare conform prevederilor Legii nr. 188 1999 r2 , la sediul primariei din str. George Calinescu nr.50, in data de 22.01.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 25.01.2018, ora 11.00, interviul, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta…

- In Monitorul Oficial nr. 1013 din 21.12.2017 a fost publicata o hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru o parte dintr un imobil aflat in administrarea…

- Simona Halep a ales o abordare diferita in pauza competitionala de la capatul sezonului in care a spart gheata si a ajuns numarul unu mondial. "Dupa Singapore, am stat fara tenis aproape patru saptamani, cel mai mult de pana acum. Darren mi-a spus ca imbatranesc si, de la an la an, trebuie sa adaug…

- Daca forțam o paralela cu cei 3 ciobanei cu 3 turme de oi din legenda Mioriței, atunci Premiesku ar fi 3 DJi cu 3 armate de fani prin cam toate colțurile lumii. Proiect electronic nascut și crescut in Romania dar deja prezent pe scenele marilor festivaluri de techno din Europa și nu numai, Livio, Roby...…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: CAPATINA DANUT, aflat in stare de deținere, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Judetean de…

- Politistii de imigrari din Constanța au depistat cinci tineri, din Israel, care ar fi trebuit sa paraseasca teritoriul Romaniei dupa expirarea perioadei de ședere legala in țara, dar nu au facut-o. Pe numele lor, au fost emise decizii de returnare, prin care sunt obligați sa paraseasca țara in 15 zile,…

- Sambata, 16 decembrie 2017. A fost ziua in care toți ochii lumii au fost ațintiți asupra Romaniei, care și-a condus ultimul rege pe ultimul drum. A fost o ceremonie plina de simboluri, cu o incarcatura emoționala deosebita, precum și de o mare importanța politica si sociala. Un eveniment care trebuia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizația la maximum 8.500 de lei. Prin actul normativ se stabileste un plafon…

- In intervalul 16 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, impreuna cu medicii D.S.V.S.A. Constanta, au desfasurat actiuni specifice, in localitatile Cobadin si General Scarisoreanu, in baza planului de masuri pentru asigurarea climatului de ordine…

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- Lidl crede ca meriți sa fii surprins și ne-a aratat joi fix ce inseamna asta! Mai ales ca este perioada sarbatorilor, momentul acela din an in care fiecare dintre noi dorește sa fie surprins sau sa iși surprinda familia, prietenii și colegii cu daruri. Bazata pe surprize, campania Virgin Radio Romania…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud disputa sambata, 16 decembrie, meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind pe teren propriu, la Constanta, formatia CSM Fagaras. Partida este gazduita de Sala Sporturilor, de la ora 12.00. Echipa gazda, care ocupa locul patru, cu 30 de puncte,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeazaca pe DN2A, la ieșirea din comuna Crucea, pe sensul de mers catre localitatea Harșova a avut loc un accident rutier in care o autocisterna și o autobasculanta au intrat in coliziune frontala. In urma impactului soferul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe drumul spre comuna Mihail Kogalniceanu. O masina s a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu un mistret.Potrivit SAJ Constanta, doua echipaje ale ambulantei si SMURD s au deplasat la fata locului. ...

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- In industra muzicala și a filmului, anul 2017 a fost un rollercoaster. Am fost martorii unor drame și scandaluri pe care nu ni le imaginam vreodata. Americanii de la Google masoara intensitatea fiecarei povești in numarul de cautari, așa ca avenit momentul ca gigantul motor de cautare sa ne prezinte…

- Scoala Gimnaziala "Dan Spataru" din comuna Aliman, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de administrator financiar, studii superioare, vechime un an, cu 0,5 norma din cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Concursul se desfasoara…

- Potrivit reprezentanților Oficiului Județean al Registrului Comerțului (OJRC) Vaslui, in perioada ianuarie-octombrie 2017, 214 agenți economici și-au suspendat activitatea, fața de 190 in același interval din 2016, inregistrandu-se așadar o creștere cu 12,63%. Numai in octombrie, 24 de firme au recurs…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia GEORGIANEI MARIANA BRASOVEANU, in varsta de 19 ani, din localitatea Rasova, judetul Constanta.La data de 9 decembrie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 150 centimetri, 40 kilograme…

- Daca ești fan adevarat, probabil știi deja ca Dua Lipa a cantat aseara la balul Jingle Bell, un mare eveniment organizat in Marea Britanie. Și pe langa performance-ul ei uluitor, ca de fiecare data, Dua și-a lasat fanii cu gura cascata dupa ce a aparut pe covorul roșu in sutien. Toata lumea inceput…

- Elena din Constanța ne-a scris ca iși dorește o zi in care sa se simta bine in pielea ei, iar Reme n-a stat pe ganduri și a mers cu ea la mall pentru un makeover. Schimbare de look, make-up, styling, Elena le-a primit pe toate! Curios sa vezi ce a ieșit? Dare to Dream și spune-ne și noua... View Article

- Peste 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fața Guvernului, din cauza ”pirateriei” realizate de catre Uber și alte firme similare, a anunțat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). De asemenea, vor exista proteste și in marile orașe din…

- Dupa campaniile de monitorizare a locurilor de joaca din municipiu, respectiv a situatiei spatiilor verzi "acoperiteldquo; de betoane, USR Constanta demareaza o noua initiativa. "Inghesuitildquo; este un proiect al USR pentru optimizarea serviciilor de transport in comun de persoane la nivelul judetului…

- Primii brazi care au aparut la Constanta sunt adusi tocmai din Danemarca. De aceea si preturile sunt pe masura drumului pe care l-au parcurs pana la malul Marii Negre. Cei mai multi dintre constantenii cu care am stat noi de vorba spun ca respecta traditia Craciunului si vor impodobi bradul, dar ii…

- Tradiționalul YouTube Rewind a fost lansat miercuri și in vreo doua ore dupa publicare ”sarbatoarea” deja 6.000.000 de vizualizari. Indiferent de tipul de conținut, vedeta incontestabila a acestui an este ”Despacito”. Atat in varianta originala, cat și cover, ”Despacito” este liderul popularitații pe…

- Nu puteau lipsi din Biblioteca Virtuala manualele de epoca, cu valoarea lor de altadata, foarte interesanta. Un exemplu in acest sens este si manualul pentru "clasa II primara urbana si Divizia II rurala, anul I si IIldquo; "Geografia judetului Constanta si cu generalitati asupra Romanieildquo;, scris…

- A aparut trailerul pentru cel mai așteptat film Marvel, in care vom vedea practic toți supereroii – “Avengers: Infinity War“. In urma cu 4 luni, Marvel a dezvaluit o mica parte din film la San Diego Comic-Con, insa doar cei prezenți s-au bucurat, pentru ca in mediul online nu a fost postat nimic. Iata…

- Selena Gomez s-a facut blonda. Iata cum a aparut la American Music Awards! Selena Gomez a participat aseara la American Music Awards si a tinut sa ofere o aparitie de neuitat. Artista, cunoscuta pentru parul sau negru ori ciocolatiu, s-a facut peste noapte blonda. Noul look a uimit pe toata lumea si…

- Un accident cumplit s a produs in aceasta noapte in jurul orei 00.15. Autoturismul in care si au pierdut viata doi tineri se deplasa pe strada Decebal din Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Walter Maracineanu. Potrivit IPJ Constanta, la intersectia cu bulevardul Mircea, soferul de 29 de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca nu a fost plecat din țara. Cât privește ”dispariția” sa, Dragnea spune ca a fost plecat la Constanța împreuna…

- In ultimul timp au aparut mai multe discutii in spatiul online referitoare la infectiile nosocomiale din unitatile sanitare din Romanaa. Chiar ieri ministrul Sanatatii Florian Bodog a declarat ca a demarat o ancheta la Spitalul de Arsi dupa ce au aparut informatii potrivit carora decesul minerului ranit…