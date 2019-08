Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Dupa ce a marturisit ca le-a rapit și omorat pe cele 2 fete, CRIMINALUL din Caracal a recunoscut ca a violat o femeie Dupa ce a marturisit ca le-a rapit și omorat pe cele 2 fete, CRIMINALUL din Caracal a recunoscut ca a violat o femeie Anchetatorii au inceput sa sape in curtea lui Gheorghe…

- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Tonel Pop vine cu noi dezvaluiri despre cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu susține ca acei vecini cu care s-ar fi ajutat Gheorghe Dinca sunt cei care știu foarte multe despre adevarul petrecut la Caracal! Mai mult decat atat, acesta a facut o declarație șocanta!

- In ultima noapte de viata, Alexandra Macesanu a fost legata cu o sfoara de picior si de patul metalic in care dormea Gheorghe Dinca, anunța observator.tv.Criminalul din Caracal a recunoscut ca a legat-o pe fata de 15 ani si a dormit in aceeasi camera pentru a o supraveghea. In timp ce el a…

- Noi detalii tulburatoare ies la iveala despre Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal! O femeie a carei fiica a abordat-o pe peronul garii din Caracal a marturisit ca barbatul acosta fetele singure din gara și le propunea sa le duca cu mașina personala, oriunde aveau nevoie.

- Daca nu erau indeajunse probe care sa susțina ca monstrul din Caracal trebuia de mult prins, acum se rostogolește și informația ca Gheorghe Dinca a fost internat, in repetate randuri, la psihiatrie. Cum poate scapa criminalul din Caracal. Dinca a fost internat la psihiatrie in repetate randuri Gheorghe…

- Detalii șocante ies la iveala in timp ce criminalul de la Caracal este audiat de catre anchetatori. Avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca a declarat presei ca criminalul a dat informatii despre savarsirea crimelor. Bogdan Alexandru, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a declarat presei ca…

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…