Mirela Vaida mai vrea un copil! Deși are doi, vedeta se vede din nou insarcinata sau, cel puțin, dupa cum spune, așa I se pare, ca și-l dorește pe al treilea. „Eu am 36 de ani si am doi copii mici, insa mi se pare ca l-as face pe al treilea. Mi-am pus in minte […]