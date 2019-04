Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 86 de ani, din judetul Cluj, a murit din cauza gripei. Numarul total al deceselor inregistrate in tara a ajuns astfel la 191, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Femeia de 86 de ani din judetul Cluj a fost confirmata cu virus gripal tip…

- Premierul britanic Theresa May ii va trimite o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului,programat pentru data de 29 martie 2019, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului...

- O femeie in varsta de 78 de ani din Constanța și doi barbați de 58, respectiv 44 de ani, din județele Prahova și Bihor, au murit din cauza gripei, informeaza Institutul de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 131.Potrivit Institutului de Sanatate Publica, la ...

- O femeie de 58 de ani din Galați, care avea și alte probleme medicale și nu fusese vaccinata, a murit din cauza gripei la un spital din oraș. Numarul deceselor ajunge astfel la 68, scrie Mediafax.Femeia a murit in noaptea de vineri spre sambata la Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Apostol Andrei”…

- In seara acestei zile de miercuri, in care s-a declarat epidemie de gripa, s-a aflat ca virusul gripal a mai curmat doua vieti, astfel ca “bilantul negru” a ajuns la 58 de decese. Un barbat de 57 de ani din Bucuresti si o femeie din Giurgiu, in varsta de 66 de ani, au murit, din cate […] Un barbat din…

- Medicul Elena Vlad a refuzat sa consulte o pacienta care se afla in stare grava datorata unei viroze din motive de ,,salarizare necorespunzatoare''. Pe semne, aceasta doctrița , care ulterior s-a aflat ca are un salariu de peste 10.000 de lei pe luna, considera ca nu este platita suficient pentru a…

- Un individ care ar fi lovit in cap o femeie, in Slatina, a fost prins de polițiști la mai puțin o zi de la comiterea faptei. Victima a fost lovita in cap, pe o strada din Slatina in timp ce se intorcea de la serviciu, duminica seara. Luni, presupusul agresor a fost identificat și reținut de oamenii…