Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 42 de ani din satul Portari, comuna Zapodeni, județul Vaslui, a murit marți seara. Concubinul ei s-a intors atunci acasa din sat și a gasit-o fara suflare, a notat estnews.ro. Barbatul a sunat la 112. Medicii au gasit-o pe femeie cu o rana adanca la cap și cu perna plina de sange.…

- Femeia de 27 de ani a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat marti un reprezentant al spitalul din Brno, Cehia, unde a avut loc nasterea. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin…

- Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin cezariana la jumatatea lunii august, cu o greutate de 2,1 kilograme, iar de la inceputul acestei saptamani se afla acasa, alaturi de tatal sau, a relatat postul public de…

- Potrivit polițiștilor din Timișoara, incidentul a avut loc, luni seara, pe strada Dacilor din oraș. Surse judiciare au declarat ca un barbat in varsta de 47 de ani a sunat la 112 pentru a anunța ca dorește sa se sinucida. Gestul extrem, de teama camatarilor Imediat, la fața locului…

- In momentul in care a vazut ca oamenii legii se indreapta spre el, a fugit. In cele din urma a fost prins, dar, pentru ca a opus rezistenta, jandarmii au folosit spray lacrimogen. Imediat, barbatul a lesinat si a intrat in stop cardiorespirator. Medicii veniti la fata locului l-au resuscitat mai bine…

- UPDATE Este oficial! Medicii legiști de la Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca au dat duminica, la pranz, verdictul in cazul copilului de 9 ani, gasit mort sambata seara. Micuțul a fost batut cu salbaticie de catre cea care i-a dat viața, arata concluziile necropsiei. Imediat dupa rezultatele…

- Rachel Molloy, in varsta de 36 de ani, din Sale, Manchester, a murit in luna aprilie, din cauza unui anevism al arterei splenice, o complicație rara ce poate sa apara in timpul sarcinii, determinand, de cele mai multe ori, și moartea mamei și a fatului, scrie a1.ro. Citeste si Tragedia zilei!…

- Sapte persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe A 1, in judetul Arad, pe sensul catre Timisoara. Traficul se desfasoara pe banda de urgenta, transmite news.ro.Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata seara, la Autstrada A 1, sens de mers Arad-Timisoara.…