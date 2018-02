Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a fost transportata de urgența catre spital dupa ce a deschis o scrisoare suspecta, contaminata cu o substanța neidentificata, titreaza presa internaționala! Odata cu statutul capatat de Donald Trump, toata familia președintelui american e supusa, constant,…

- Un barbat a murit, iar sotia sa este in stare grava la spital dupa ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormeau, din cauza unui generator de curent electric, pe combustibil lichid, care se pare ca avea defecte de functionare la evacuare. Tragedia a avut loc sambata seara in satul…

- O furtuna violenta a lovit astazi insula Malta, curmand viața unui bistrițean care locuia și muncea alaturi de soție acolo. Un copac s-a prabușit pe furgoneta cu care cei doi mergeau la munca. Barbatul de 38 de ani a murit, iar soția sa este in spital.

- S-a saturat sa-și imparta soția cu alți barbați! Un tata de 32 de ani a ajuns la capatul rabdarii. Soția lui, dependenta, din spusele barbatului de. amorul strainilor, a fugit de acasa cu noul amant tocmai in Italia. Dar nu asta il doare pe tatal tradat!

- O tanara de 20 de ani a avut parte de o experiența extrem de ciudata, dupa o noapte intr-un club. Anastasia a mers sa se distreze, numai ca petrecerea a degenerat, iar fata a luat bataie de la un individ. Plina de sange, a mers la Urgențe, acolo unde a avut un adevarat șoc. Barbatul…

- Isi roaga mama zi de zi ca sa nu o paraseasca! Este mesajul pe care o fata de doar 13 ani i-l lasa femeii in fiecare zi, inainte sa mearga la școala. Asta de cand mama sa a fost inselata de sotul ei si mai mult de atat, femeia a incercat chiar sa-si puna capat zilelor pentru ca ar fi ajuns de rasul…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- O mama de 38 de ani, directoare de gradinita, blogger de parenting, a fost injunghiata chiar de sotul ei. Individul a atacat-o in gradinita, la doi pasi de salile in care erau zeci de copii. Femeia avea chiar si un ordin de restrictie impotriva sotului. Dar nimic nu a stat in calea furiei bolnave. In…

- Imediat dupa ce si-a ucis fosta iubita intr-un coafor de la Titu, barbatul a sunat la 112 si s-a autodenuntat. Florin Oprea a a iesit apoi in strada si s-a urcat intr-un taxi. Iata primele declaratii ale soferului care l-a dus la politie. ”Nu am simtit nimic deosebit. Numai dupa ce s-a urcat, l-am vazut…

- În nopțile nedormite lungi de iarna, când boala grea te doboara la pat, te gândești ca iata se apropie și sfârșitul tau… În asemenea momente îmi suna în urechi melodioasele, muzicalele, dar și tristele versuri ale Marelui Eminescu, care…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Toți șoferii ar trebui sa aiba mare grija atunci cand sunt opriți de Poliție. Conform unui studiu privind comportamentul șoferilor in trafic indica faptul ca, atunci cand sunt opriți pe Poliție, aceștia trebuie sa renunțe la clasicele scuze cu care spera sa scape de amenda. Cele mai cunoscute replici…

- Cel mai bun saritor român, Iulian Pîtea, scoate de la arhiva o imagine dura, cu chipul sau desfigurat dupa loviturile tehnicianului Florin Spulber. ”M-a luat la pumni și m-a dat cu capul de masa pâna m-a umplut de sânge! (...) De asta renunțasem temporar…

- Un studiu privind comportamentul soferilor in trafic indica faptul ca, atunci cand sunt opriti de Politie, acestia trebuie sa renunte la clasicele scuze cu care spera sa scape de amenda. Celebrele "naste sotia, de aceea ma grabesc" sau "e mama in spital si trebuie sa ajung la ea" fac mai mult…

- Dupa ce a petrecut in noaptea dintre ani, Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital unde a fost supus unei operatii dificile. Sotia sa este din ce in ce mai ingrijorata de starea de sanatate a fostului edil si marturiseste ca se simte rau.

- Caz sfasietor! Un barbat care si-a pierdut sotia, internata intr-un spital, i-a lasat doctorului care s-a ocupat de cazul ei un bilet cu un mesaj tulburator. Laura Levis a murit la 34 de ani dupa un atac de astm.

- Sotia lui Ionel Ganea nu a depus, inca, actele de divort si nu este exclus sa acorde inca o sansa casniciei cu fostul fotbalist. Pe perioada sarbatorilor de iarna, Ganea a facut tot posibilul sa-si convinga sotia sa renunte la separare, iar femeia a promis ca va lua o decizie la inceputul lunii ianuarie.…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- O noua descoperire socanta in cazul dublei sinucideri din Iasi! Profesorul universitar si sotia lui erau aproape de coma alcoolica, inainte de a-si pune capat zilelor. Ar fi baut impreuna, iar psihologii criminalisti banuiesc ca decizia finala a fost luata de comun acord.

- "Ajungem seara de la serviciu. Zice: "Am auzit un banc tare. Stii care e soțul ideal?" :)) M-am prapadit de ras! P.S. Si al doilea banc a fost bun, dar asta mi s-a parut tare de tot!", a scris Anda Maleon pe 24 noiembrie pe Facebook. Cu cateva luni mai devrema, in septembrie…

- Conform unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun. 'Trebuiau…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns pe mana medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul timp. Iliescu a fost insotit de sotia lui, Nina Iliescu. Medicii i-au schimbat tratamentul fostului președinte, a marturisit, la Romania TV, soția lui Ion Iliescu.Citește…

- Un barbat de 24 de ani și-a ucis soția în fața celor doi copii, de unul, respectiv doi ani, în locuința lor din Bellmead, Texas. Criminalul a înjughiat-o pe tânara de 21 de ani de nenumarate ori, apoi a decapitat-o de fața cu copiii și i-a pus capul în frigider. …

- Cunoscutul Lucho Gonzalez, fost jucator la FC Porto si Olympique Marseille, este în centrul unui scandal fara margini. Acesta este acuzat de violenta conjugala de sotia sa, Andreia Marques. "Discutam, apoi m-a împins si m-a aruncat pe pat înainte de a ma strânge…

- Catalin Sechel este om simplu, cu mult bun simț, care vorbește cu deferența și respect pentru meseria de medic, chiar și atunci cand le aduce reproșuri. A ajuns la redacție dupa ce fusese la Poliție și a depus plangere, a lasat probele care i s-au cerut și, apoi, a trimis plangeri la Colegiul Medicilor…

- Lucho Gonzalez, 45 de selectii si 6 goluri marcate pentru Argentina, este casatorit cu Andreia Marques din 2014. "Discutam, apoi m-a impins si m-a aruncat pe pat inainte de a ma strange de gat si a-mi spune: "Te omor". I-am chemat pe copii si el le-a spus: "Veniti sa vedeti cum moare nebuna…

- Alexandru Arsinel a ajuns la spital dupa ce a suferit o durere toracica si a acuzat ameteli. Medicii i-au facut mai multe investigatii si au decis ca nu e cazul sa fie internat. “Sunt mai bine. Mi-am luat ramas bun de la copii, ca au venit sa ma vada. Sunt acasa, da, nu mai sunt in spital. Am avut 2-3…

- Un barbat și copilul acestuia si-au pierdut viata, iar sotia se afla in stare grava in urma unui accident care a avut loc astazi la amiaza la Vadu Moldovei, pe DN 2. Accidentul a avut loc intre un autoturism in care se afla o familie cu un copil, si un microbuz, in care se afla […]

- Un sofer care consumase bauturi alcoolice sau alte substante interzise a facut obiectul unor scene tragicomice. S-a intamplat in seara zilei de 30 noiembrie, pe o strada in apropiere de magazinul Lidl, din cartierul Obcini al municipiului Suceava. In jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati ...

- Radu Vasilica a ieșit din coma nu mai este intubat. Sursele noastre spun ca deputatul, acum constient, stie ca a pierdut piciorul dar a reacționat echilibrat, ba chiar optimist, asta in condițiile in care toata lumea se temea de o cadere depresiva in momentul in…

- Brigitte Sfat și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine cu ea, pe perfuzii. Brigitte Nastase, BATUTA de SOT. "Mi-am vazut moartea cu ochii!" "Doamne ajuta!", este mesajul pe care Brigitte Sfat l-a postat pe o rețea de socializare. Sotia lui Ilie Nastase nu a dat insa sa mai…

- Viorel Lis a ajuns din nou la spital. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care le-a impartașit fanilor cum și-a petrecut ziua de azi. Viorel Lis a fost operat in urma cu doar cateva zile , iar acum a mers din nou la spital. Din fericire, de data asta, nu…

- In varsta de 42 de ani, galezul Mark Williams a caștigat primul sau titlu in Regat dupa 14 ani, intr-o finala cu chinezul Yan Bingtao, denumit de mulți una dintre marile speranțe ale snookerului modern, scor 9-8. ...

- Malcolm Greenhill, un britanic de 62 de ani din West Bromwich, si-a deconectat sotia de la aparatele care o mai tineau în viata, pe patul de spital. Medicii nu au mai dat nicio sansa femeii de 65 de ani, care suferise un grav traumatism cranian, dupa ce cazuse pe scari în locuinta…

- Primul soț al Stelei Popescu a facut dezvaluiri șocante despre cum a fost gasita moarta celebra actrița. Dan Puican, primul partener de viața al regretatei artiste Stela Popescu, a fost invitat la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, unde a facut dezvaluiri cutremuratoare despre cum a fost gasita…

- Un barbat din localitatea satmareana Apa, sotia lui si mama acesteia au fost gasiti morti in aceasta dimineata, in locuinta lor. Moartea acestora care este investigata de politisti, procurori si criminalisti. Potrivit PresaSM , cadavrele celor trei au fost descoperite de o ruda. Capul familiei, in…

- Mijlocașul francez Nyuaidzi a fost unul dinter cei mai buni oamnei ai Astrei in victoria giurgiuvenilor 2-1 contra Concordiei Chiajna, insa dupa jumatate de ora de joc a fost inlocuit și transportat la spital. Nyuaidzi a marcat golul prin care Astra a restablilit egalitatea, iar in minutul 52 a obținut…

- Viorel Lis a fost externat din spital, la doar cateva zile dupa intervenția chirurgicala suferita zilele trecute. Este șocant insa, ce a facut fostul edil al Capitalei inainte de a ajunge acasa. Soția lui l-a surprins la…pacanele și a facut imaginea puplica pe contul de socializare. Viorel Lis nu se…

- Primul transplant din lume de cap uman a fost efectuat cu succes pe un cadavru, în China, în urma unei operații de 18 ore. Acest lucuru a aratat ca este posibila reconectarea maduvei spinarii, a nervilor și a vaselor de sânge, spune doctorul italian Sergio Canavero.…

- Un fost jucator de fotbal american, Anthony McClanahan, care a jucat timp de 4 sezoane in Liga Canadiana de Fotbal, a fost acuzat ca și-a ucis, pe 2 noiembrie, soția. Barbat a anunțat inițial ca au fost jefuiți și ca hoții i-ar fi injunghiat de mai multe ori nevasta pana cand aceasta a murit. Potrivit…