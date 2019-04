A ajuns la Penitenciarul Codlea

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Rast au identificat miercuri, 27 martie, trei barbati cu varste cuprinse intre 18 si 36 de ani, toti din comuna Bistret, care, in noaptea de 26 spre 27 martie, ar fi sustras animale ...

- Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Secției 1 Ramnicu Valcea și Postului de poliție Mihaești au efectuat verificari pentru depistarea unui barbat de 49 de ani, disparut de la domiciliu cu o zi in urma. Barbatul a fost gasit și ...

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova au fost sesizati, ieri, cu privire la faptul ca un barbat a sustras produse din incinta unui important centru comercial craiovean. La fața locului s-a deplasat un echipaj de politie, care a identificat persoana ...

- Accident grav. Mașina de poliție rasturnata. Doi polițiști au fost raniți grav FOTO O mașina de poliție s-a rasturnat in București, in zona Lujerului. Potrivit primelor informații, in automobil se aflau doi polițiști. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta In urma cu scurt timp, prin apel…

- Un barbat observat de mai multi martori in timp ce deplasa haotic printre masini in zona Tineretului din Bucuresti, avand in mana un obiect ce parea a fi un pistol, a fost imobilizat de politisti si condus la audieri."In jurul orei 19,30, prin mai multe apeluri 112, Politia Capitalei a fost…

- La data de 27 ianuarie a.c., politisti din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au fost sesizați de un barbat, din comuna Balești, cu privire la faptul ca vecinul sau, de 69 de ani, ar fi chemat un vanator, pentru a-i impușca cainele. Din primele cercetari efectuate de polițiști din cadrul Biroului…

- Un conducator auto circula, marți dupa-amiaza, 15 ianuarie, cu autoturismul pe Drumul Național 1H, iar in localitatea Crișeni s-a trezit cu o pana la una din roțile mașinii. A stat pe loc mult timp, și, deși s-a chinuit minute in șir, nu a reusit sa-si rezolve problema. Mai mult decat atat, unealta…

