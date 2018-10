Stiri pe aceeasi tema

- Pe site ul Ligii Militarilor Profesionisti LMP a fost postat un dialog emotionant intre ministrul Mihai Fifor si cap. Marinescu in care ministrul ii da asigurari militarului plecat in misiune in Marea Mediterana ca fiica sa de numai patru ani este bine. Fetita caporalului a fost internata la sectia…

- Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat pe Facebook o noua fotografie cu fiica sa, a doua dupa ce Udrea a fost retinuta de Interpol, alaturi de comentariul "Dor de mami"."Exista locuri in INIMA despre care nici macar nu stii ca exista pan- cand nu iubesti un copil Dor de Mami...",…

- Barbatul a fost gasit de concubina sa dupa patru ore, insa era deja decedat. Fiica acestuia a transmis un mesaj emotionant dupa ce a aflat vestea. „A fost un alcoolic si a devenit un om al strazii, dar pana la urma a fost om. Din pacate, a fost lasat sa moara pe strada din cauza nepasarii, chiar langa…

- Fiica jandarmului de la IJJ Gorj, care s-a stins din viața, joi, la 43 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala rara, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, inainte de inmormantarea tatalui ei. „Sufletul meu, Dumnezeu a vrut sa ajungi langa el.. Te iubesc și te voi iubi…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, sustine ca nu are nicio relevanta faptul ca Rudolf Giuliani a fost platit pentru a trimite scrisoarea catre autoritatile de la Bucuresti, sustinand ca acesta s-a informat in prealabil si despre situatia din

- Mesajul „La naiba, PSD” a fost scris pe nisip, sambata, pe insula formata pe Dunare, in dreptul orașului Galați, fiind vorba de un text care se intinde pe o lungime de 100 de metri, unde fiecare litera are 10 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Galațenii care au trecut, sambata, pe faleza…

- "Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre recentele violente din Bucuresti, dar putem fi unanimi in convingerea ca ele au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala. Aceasta doar cu cateva luni inainte ca tara noastra sa asume presedintia Uniunii Europene. Niciun om cu…

- "La multi ani, Eva! Esti plina de viata, iubitoare, atat de fericita, dar si puternica si hotarata sa transformi lumea intr-un loc minunat de joaca, incat ma uimesti in fiecare zi. Trece repede timpul si parca imi doresc sa ramai mereu mica, fragila, sa te cuibaresti in bratele mele si sa alergi…