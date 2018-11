Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a dezmintit marti ca l-a fortat sa fuga din tara sa pe avocatul unei femei crestine condamnate la moarte, in 2010, pentru blasfemie in Pakistan si achitata saptamana trecuta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Saiful Malook a fugit in Olanda dupa un val de…

- Violeta Mihaela Senchiu, in varsta de 32 de ani, a murit in urma unei explozii, urmata de incendiu, intr-un apartament din Sagnano – Sala Consilina. Cel care a provocat explozia a fost chiar iubitul femeii, care a fost reținut și acuzat de ucidere. In urma deflagratiei, romanca a suferit arsuri foarte…

- Un barbat din Valcea, indragostit de amanta altuia a ajuns sa fie aproape ucis de rivalul inșelat. Omul s-a dus intr-o comuna vecina pentru o intalnire fierbinte, dar cand amorezii erau in focul pasiunii, acasa a venit concubinul femeii. Au urmat scene ca-n filme, iar barbatul inșelat i-a distrus mașina…

- Nicoleta Nuca a postat o fotografie cu iz romantic pe Instagram, in care apare zambitoare și foarte fericita, insa pe deget a rasarit un inel ce pare a fi de logodna, scrie spynews.ro. Sa-i fi spuns artista mare "DA" iubitul sau? Ce-i drept, Nicoleta Nuca debordeaza de fericire in ultimul timp și…

- In seara de marti, el a accidentat doua persoane care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni. In timp ce era urmarit de politisti (care l-au identificat in trafic) el nu a oprit la semnalul unui agent (pe care l-a si acrosat cu masina), fiind trase si doua focuri de arma. Individul mai are un…

- Un copil de 2 ani din comuna Sopot, judetul Dolj, care a fost dat disparut in noaptea de joi spre vineri, este cautat de circa opt ore in imprejurimi de catre angajati ai ISU, politisti si oameni din localitate.

- Un nou protest, aceleași masuri de securitate sporite in preajma sediului Partidului Dremocat și casa lui Vlad Plahotniuc. Peste 100 de polițiști pazesc sediul PDM in timpul protestului din Piața Marii Adunari Naționale.