Stiri pe aceeasi tema

- O echipa exclusiv feminina se pregateste sa navigheze in cadrul unei misiuni de doi ani in jurul lumii pentru a studia cauzele poluarii cu plastic a oceanelor si solutiile contra acestei probleme, relateaza joi Press Association. Echipajul ”eXXpedition Round the World” va pleca la data de 8 octombrie…

- O echipa exclusiv feminina se pregateste sa navigheze in cadrul unei misiuni de doi ani in jurul lumii pentru a studia cauzele poluarii cu plastic a oceanelor si solutiile contra acestei probleme, relateaza joi Press Association. Echipajul ''eXXpedition Round the World''…

- Internationalul scotian Hamish Watson, accidentat la genunchi in cursul meciului pierdut de nationala tarii sale in fata Irlandei, a declarat forfait pentru restul Cupei Mondiale de rugby, fiind inlocuit cu Magnus Bradbury in lotul XV-lui "Ciulinului", informeaza AFP. Watson a fost supus…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a declarat marti ca nu-i va permite premierului Boris Johnson sa suspende parlamentul pentru a impune un Brexit fara acord in pofida vointei deputatilor, relateaza The Telegraph, preluat de Reuters, si Press Association. Bercow a avertizat ca…

- Wizz Air a anuntat marti o noua ruta de la Bucuresti la Edinburgh, ce va deveni operationala incepand cu 23 decembrie 2019. Conform unui comunicat remis AGERPRES, zborurile catre capitala Scotiei vor fi operate de doua ori pe saptamana, marti si sambata. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com…

- Wizz Air anunța introducerea zborurilor directe, incepand din decembrie, pe ruta București - Edinburgh și patru rute noi din Timișoara, potrivit Mediafax.Citește și: Scenariu in laboratoarele dreptei: turul I la prezidențiale deschide ușa pentru o alianța de amploare . Potrivit unui…

- Alegerea lui Boris Johnson drept premier al Marii britanii i-a facut pe majoritatea scoțienilor sa iși doreasca o desprindere de Regatul Unit, rezulta dintr-un sondaj de opinie realizat de Michael Ashcroft Associates, citat de Reuters. Din sondajul realizat recent rezulta ca 46% dintre cei 1.019 scotieni…

- Sondajul, prima ancheta sociologica de amploare pe acest subiect dupa martie 2017, arata ca 46% dintre cei 1.019 scotieni chestionati ar vota pentru independenta si 43% impotriva acesteia. Daca nu sunt luate in considerare persoanele care nu ar merge la vot si cele care au raspuns ca nu…