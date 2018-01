Stiri pe aceeasi tema

- O mama a dat dovada de o cruzime fara margini, infometandu-și toți cei trei copii adoptați pana cand fata in varsta de 16 ani a murit pe podeaua din baie. Nicole Finn, 43 de ani, și-a inchis copiii intr-o baie mizera și a refuzat sa le dea de mancare in ciuda rugaminților lor disperate, potrivit mirror.co.uk.…

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in ...

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Opt copii au murit dupa ce au mâncat o țestoasa marina și au suferit o grava intoxicație alimentara în Madagascar. Consumul de țestoase și a altor 24 de specii de pești nu este recomandata de catre experți fiindca este posibil sa fie toxice și sa aiba efecte letale, mai ales în…

- Un nou nascut a murit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Orasenesc din Rovinari, judetul Gorj. Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Un barbat despre care se crede c-ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii într-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat sâmbata politia, citata de Reuters. Barbatul, neidentificat, este calm, nu a facut nici o cerere si…

- Atacul a fost lansat de un barbat inarmat, neidentificat deocamdata, care a deschis focul asupra unor elevi care se jucau cu mingea in curtea scolii, au informat autoritatile locale. Acestea au precizat ca cele sapte persoane ranite de agresor au fost transportate la un spital local si ca…

- Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o. "Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au…

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Un polițist de frontiera a decedat în urma unui accident rutier grav, care s-a produs în seara de 24 decembrie curent, în apropiere de sat. Țînțareni, raionul Telenești. Este vorba despre Ion Novoloaca, în vârsta de 29 de ani, care activa în funcție de specialist…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas. Autobuzul se deplasa catre templul hindus Ramdevji din Malarna...

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Accident teribil la granița dintre județele Timiș și Hunedoara. Trei copii au ramas orfani de tata. Cinci persoane au fost ranite in timpul accidentului, dintre care una incarcerata. In ciuda eforturilor de a-l salva, barbatul prins intre fiarele mașinii a decedat. Soția și cei trei copii au lui au…

- Razboi total intre Ionel Ganea si sotia sa, Dana! Dupa ce Spynews.ro a anuntat ca nevasta fostului fotbalist a parasit domiciuliul conjugal, amanunte uluitoare despre relatia tensionata dintre cei doi ies la iveala.

- Patru adolescenti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti grav dupa ce un autobuz scolar si un tren s-au ciocnit, joi, in apropierea orasului Perpignan, in sud-vestul Frantei, a anuntat Ministerul de Interne francez, transmite Reuters.

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

- Caz socant in Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia in masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spanzurat.Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv.

- Scandalul dintr-o gospodarie din Bistrita-Nasaud s-a terminat tragic. Vecinii au chemat Politia dupa ce doi prieteni s-au luat la bataie. Insa imediat cum echipajul a ajuns acolo, unul dintre scandalagii l-a lovit cu bata pe un politist.

- Un bebelus de o luna a fost abandonat astazi in curtea Spitalului Județean din Buzau. Baiețelul a fost pur și simplu lasat de mama sa intr-un carucior și a plecat. Bebelușul a fost preluat de cadrele medicale care l-au internat și l-au ingrijit. Poliția a deschis deja o ancheta pentru a afla identitatea…

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea lor, dar nu au putut face nimic pentru a-i…

- Sapte membri ai unei familii din Rusia au murit, dupa ce casa in care locuiau a fost cuprinsa de flacari. Printre victime se numara si doi copii in varsta de doi ani.Tragedia s-a produs noaptea trecuta intr-un sat din in regiunea Kaluga.

- Attila Brassay a inceput judo la Gloria Arad sub indrumarea antrenorului Mihai Telechi. In 1990 a emigrat in Germania dupa ce parinții ii plecasera cu ani in urma. Tragedie! A MURIT sotia unui mare prezentator TV. Fusese diagnosticata cu o forma rara de cancer In Germania a continuat…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au virste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de simbata. Politia investigheaza cazurile. Un baietel de patru…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit la varsta de 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima perioada si avea probleme mai vechi de sanatate. Din pacate, inima i-a cedat si a murit la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Doi localnici din Targu Jiu și-au pierdut viața intr-un accident produs pe calea ferata. Ion Marin, zis "Elvis", de 48 de ani, și fiul sau Claudiu Popescu, de 16 ani, au murit dupa ce caruța cu care se intorceau spre casa a fost izbita in plin de un tren Regio. In urma coliziunii a murit si calul,…

- Ulterior, a ajuns si un echipaj cu medic de la SAJ care a constatat decesul."Barbatul prezenta traumatism cranio cerebral sever cu infundare frontala. Din pacate in ciuda manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul", a precizat Nicolai Pralea, purtator de cuvant SAJ. Politia a ajuns la fata locului…

- "Fortele armate si Politia ii vor razbuna pe martirii nostri si vor restabili cu forta securitatea si stabilitatea cat mai curand", a declarat presedintele Egiptului, potrivit Mediafax. Autoritatile au raportat ca cel putin 235 de persoane au murit si alte 125 au fost ranite in urma atentatului…

- Politia a deschis un dosar de MOARTE SUSPECTA in cazul mortii actritei Stela Popescu. Actrita Stela Popescu a murit, joi, la varsta de 81 de ani. Stela Popescu a fost gasita la ora 15.50, de un echipaj SMURD, fara suflare, in propria casa. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112 pentru ca actrita…

- Ikea a relansat apelul asupra cumparatorilor pentru a inapoia aproximativ 29 de milioane de dulapuri si sertare dupa moartea unui al optulea copil, scrie Mediafax, citand Independent. Lars Petersson, CEO...

- Clipe de coșmar pentru cinci copii loviți de o mașina in localitatea Liteni, județul Suceava. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de șoferul unui autoturism scapat de sub control. Cei cinci copii se aflau intr-o stație de autobuz din localitate Liteni, comuna Moara. Ei au fost raniți…

- O femeie și-a pierdut viața și alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN1, in zona localitații Miraslau. Potrivit primelor informații, in jurul orei 17.00, a avut loc un impact intre trei autoturisme. Cauza pare sa fie o patrundere pe contrasens. Poliția…

- Autoritatile au precizat ca activitatea de investigare si localizare a tuturor persoanelor date disparute a fost incheiata abia in ultimele saptamani. In luna iunie, politia a avut o lista cu 400 de persoane disparute, dintre care unele au fost raportate de mai multe ori, sub diferite nume.…

- Experții iau în calcul patru versiuni preliminare ale incendiului din satul Danu, raionul Glodeni, în care au murit trei copii. Potrivit Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, versiunile preliminare sunt: încalcarea regulilor de exploatare a aragazului, încalcarea…

- Un fost jucator de fotbal american, Anthony McClanahan, care a jucat timp de 4 sezoane in Liga Canadiana de Fotbal, a fost acuzat ca și-a ucis, pe 2 noiembrie, soția. Barbat a anunțat inițial ca au fost jefuiți și ca hoții i-ar fi injunghiat de mai multe ori nevasta pana cand aceasta a murit. Potrivit…

- Incendiu puternic la un camin de cinci etaje din orașul Soci, din Rusia.O femeie a murit, iar alte 17 persoane au fost ranite, dintre care doi copii. Pompierii au reușit sa evacueze peste 50 de locatari inainte de a a purcede la stingerea focului.

- In opinia autoritaților, un copil care a implinit varsta de șapte ani se poate descurca singur atunci cand este internat intr-o unitate spitaliceasca. Potrivit OUG 158/2005, salariații au dreptul la concediu și indemnizație pentru ingrijirea copilului bolnav doar pana cand acesta implinește șapte ani.…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- In aceasta noapte o masina, parcata pe una din strazile din municipiul Constanta, zona depozitelor din Halta Traian, a luat foc, potrivit Romania Tv. Alertati pompierii au intervenit si au stins focul care cuprinsese autoturismul, un Pegeot 407, dar masina nu mai poate fi folosita. Facem precizarea…

- Oamenii legii au fost in alerta la finele acestei saptamani, dupa ce trei copii cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani, din localitatea Iaz, comuna Plopiș, au fost dati disparuti. Parintii minorilor au sesizat Politia sambata, 4 noiembrie, cu privire la faptul ca odraslele lor, pe care le lasasera acasa…

- Bon Scott, solistul trupei AC/DC intre anii 1974 si 1980, ar fi murit din cauza unei supradoze de heroina si nu a intoxicatiei cu alcool, sustine Jesse Fink in cartea biografica „Bon: The Last Highway: The Untold Story Of Bon Scott And AC/DC’s Back In Black”

- Inventatorul danez Peter Madsen a recunoscut in fata autoritatilor ca a transat corpul jurnalistei suedeze Kim Wall, contrazicandu-si astfel declaratiile anterioare. Barbatul are acum o alta versiune a povestii si sustine ca ziarista s-a intoxicat cu monoxid de carbon, informeaza The Guardian.Politia…