- „Exista foarte multe firme care instaleaza sisteme de securitate in caz de efractie, la un pret decent. Politia, din punctul meu de vedere, nu are cum sa fie prezenta la toate usile noastre”, scrie un baimarean, anunta IPJ Maramures. Au fost o multime de opinii in legatura cu furturile din locuinte…

- Un barbat de 38 de ani din Romania, Targoviste a fost retinut pentru viol, acuzat ca si-ar fi abuzat fiica adoptiva in varsta de numai 13 ani, pe care a si lasat-o insarcinata, scrie spynews.ro.

- …iar acest lucru se pare ca se ține ascuns de conducerea liceului cat și de autoritațile abilitate a lua masuri in acest sens. Comunicatul remis de Poliție demonstreaza acest aspect prin lipsa informațiilor transmise. Așadar, Poliția remite un comunicat de presa in care prezinta situația a 5 tineri…

- Un barbat a murit, vineri dupa-amiaza, intr-un incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in localitatea Plevna, comuna buzoiana Grebanu. Politia a inceput o ancheta, pentru a afla daca victima a pierit in flacarile provocate chiar de el.

- Un barbat de 47 de ani, din județul Prahova, a consumat alcool, iar apoi și-a ucis tatal, de 75 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit. Dupa cateva ore de la comiterea crimei, barbatul a sunat la 112 și a povestit tot ce a facut. Vecinii au spus ca in casa in care locuiau aceștia se auzeau scandaluri…

- Eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu explica, intr-un interviu pentru Adevarul, de ce Laura Codruta Kovesi are prima sansa pentru sefia Parchetului European la negocierile dintre Parlamentul European si Consiliul UE. „Comisia de negociere stabilita de Parlamentul European nu poate accepta alt candidat…

- Politia este in alerta, dupa ce trei persoane ar fi fost ucise in Baia Mare, prin injunghiere, potrivit observator.tv.Intr unul din cazuri, o cearta a izbucnit intr o familie care locuieste pe strada Dulfu, iar sotia l ar fi omorat pe sot cu un ciocan, dupa ce barbatul ar fi atacat o cu un cutit. Femeia…

- UPDATE Potrivit avocatei Eliza Ene-Corbeanu, Ilie Nastase nu a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Aceasta a postat un mesaj pe contul sau de socializare in care a informat ca a cerut instanței amanarea aplicarii unei pedepse pentru cele doua fapte de care fostul sportiv era acuzat.