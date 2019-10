Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a dat, miercuri, publicitatii motivarea deciziei din dosarul lui Liviu Dragnea in care a fost condamnat definitiv la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru angajari fictive la DGASPC Teleorman.In document judecatorii arata ca un motiv esential pentru care…

- Un individ din Calafindesti, condamnat pentru un viol comis asupra unei fete in varsta de 11 de ani, in cartierul Itcani al municipiului Suceava, a solicitat si obtinut in instanta restituirea bunurilor care i-au fost confiscate in ziua comiterii faptei. Aceasta procedura este una des intalnita, ...

- Cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a Primariei Bucuresti, in vederea recuperarii datoriei inregistrata de RADET catre ELCEN, a fost depusa la instanta, a anuntat vineri administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant SPRL.

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc un nou termen in dosarul in care se cere anularea hotararii Consiliului Local Constanta nr.371 27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acces in zona peninsulara a municipiului Constanta. Intr o alta cauza, pe data de 7 iunie, Tribunalul Constanta a dispus…

- Noua gradinita, ce va fi construita in curtea Scolii nr. 6, este primul proiect european depus anul trecut de municipalitatea suceveana, iar investitia are o valoare de peste 600.000 de euro.Gradinita va avea doua niveluri, parter si etaj, pe o suprafata construita de 438,48 mp, iar cea…

- Liviu Dragnea a depus o solicitare in calitate de intervenient, prin care cere anularea alegerii Vioricai Dancila, dar și a lui Mihai Fifor, la conducerea PSD. Cererea a fost depusa de avocata lui Liviu...

- Jandarmii galațeni au folosit aseara armamentul din dotare, pentru imobilizarea unui tanar care i-a atacat cu un topor, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati. Duminica seara, in jurul orei 22,30, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica pe raza municipiului Tecuci…