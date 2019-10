Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 10 septembrie. Sunt vacante 563 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare filiana Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Constanta, cu sediul in Constanta, strada Zburatorului nr. 4, cod postal 900419, telefon 0241 654.010, ca urmare a adresei primite de la A.N.I.F. unitatea centrala nr. 15762 06.08.2019, organizeaza concurs, in conformitate…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 414 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda (135), Germania (116) si Austria (84). Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Olanda are nevoie…

- In timpul controalelor au fost depistate 236 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 35 erau din Bucuresti, 29 din judetul Suceava si 23 din judetul Constanta.In domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 2.427 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt disponibile 26.860 locuri de munca.Astfel, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (1.742), ucenic (1.417), lucrator comercial (1.299), muncitor necalificat la asamblarea,…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 279 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorinspector clasa I grad profesional asistentstudii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente in domeniul stiint...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.656 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (2.266), agent…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE: Primaria…