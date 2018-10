980 de focare de pesta porcina

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 233 de localitati din 13 judete, cu un numar de 952 de focare dintre care 15 in exploatatii comerciale si 72 de cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala.Au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul…

- Pesta Porcina Africana a lovit napraznic Romania in ultimul an, dar suntem departe de a fi cea mai expusa țara din Europa la acest capitol. In Romania sunt 775 de focare de infecție, in timp ce in țarile vecine numarul acestora depașește chiar și mia. Astfel ca, potrivit informațiilor Libertatea, in…

- În perioada 1 ianuarie - 10 august a acestui an, au fost confirmate în România 645 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porcii domestici, raspândite în 9 judete, arata un comunicat transmis vineri de Autoritatea

- Cu toate ca s-au semnalat din timp problemele legate de apropierea unei adevarate epidemii de PPA (Pesta Porcina Africana) si ziarul nostru a atentionat autoritatile si publicul larg ( LINK si LINK ) despre acest pericol si cat de aproape este el de Buzau, specialistii in domeniu si cei platiti din…

- De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populatiei si 2 in exploatatii comerciale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).