94 de tone de cocaină confiscate în cadrul unei operațiuni multinaționale condusă de Columbia O operațiune multinaționala anti-drog condusa de Columbia a dus la confiscarea a 94.2 tone de cocaina în ultimele 105 de zile, în valoare de 3.2 miliarde de dolari, scrie Reuters.



La operațiune au colaborat 18 state, printre care SUA și Canada. Președintele Ivan Duque a declarat ca, pe lânga tonele de cocaina, au fost descoperite și 26.7 de tone de marijuana, în valoare de 133.7 milioane de dolari.



"Razboiul împotriva traficului de droguri este multinaționala, o responsabilitate împartașita de toate țarile", a afirmat Duque. "În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a intocmit o lista de importuri din SUA in valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro (22,6 miliarde de dolari) care vor avea taxe vamale sporite, in urma unui disputei privind subvenționarea industriei aeronautice, inforemaza Reuters.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, marti, ca Statele Unite vor impune tarife pe bunuri din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari, la o zi dupa ce oficiali ai Departamentului de comert al SUA au propus o lista de produse UE, vizate de tarife, transmite Reuters.

- In 2002, la varsta de 15 ani, Khadr a fost arestat in Afganistan si trimis la Guantanamo, sub acuzatia ca a aruncat o grenada care l-a ucis pe sergentul american Christopher Speer.Ulterior, Khadr a fost transferat in Canada, unde a fost condamnat in 2010 la opt ani de inchisoare si eliberat…

- Firma chineza Huawei a intentat joi un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas, unde a atacat o sectiune…

- Ministerul de Externe al Chinei a pus la indoiala independenta justitiei din Canada dupa ce guvernul premierului canadian Justin Trudeau a fost acuzat ca a incercat sa intervina pentru a opri un caz de coruptie, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Donald Trump se contrazice cu sirienii…

- Politia federala braziliana a precizat intr-un comunicat ca 400 de agenti au fost mobilizati in sapte state braziliene in aceasta vasta operatiune care a vizat 54 de persoane si in cursul careia au fost efectuate 81 de perchezitii. Autoritatile locale au dispus de asemenea inghetarea conturilor bancare…

- Garda financiara italiana a anuntat joi confiscarea in portul Genova (nord-vest) a peste 2 tone de cocaina pura, cu o valoare estimata pe piata neagra de circa 500 milioane de euro, transmite agerpres.ro.Drogurile proveneau din Columbia si aveau ca destinatie Spania.

- Parlamentul venezuelean, controlat de opozitie, a numit marti 'reprezentanti diplomatici' (ambasadori si insarcinati cu afaceri) in state care l-au recunosc pe liderul sau, Juan Guaido, drept presedinte interimar al tarii, relateaza AFP. Tarile respective sunt Argentina, Canada, Columbia, Costa…