- Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza, in data de 22.10.2019, la sediul sau din Bucuresti, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de director al Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – instituție publica aflata in subordinea MTS. Conditiile de participare, actele…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata. in zona Policlinicii Sf. Maria din Baia Mare. Semafoarele nu functioneaza, traficul fiind ingreunat. Circulatia este dirijata de politistii rutieri. Se pare ca nici in momentul producerii accidentului nu functionau semafoarele. Actualizare Primele…

- ANM a emis o atentionate de Cod galben, valabil pentru judetul Maramures in intervalul 03 septembrie, ora 13 – 04 septembrie, ora 10. In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, la inceput in zona Carpaților Orientali și in Moldova, apoi local și in Transilvania. Vor…

- Doi voleibaliști de la CSM București au semnat cu Știința Explorari. Veniamin Aldea este nascut in 17 iulie 1994, are 1,97m inalțime și joaca pe postul de centru. Nascut in 26 iulie 1995, Marius Iftime are 1,95m inalțime și evolueaza pe postul de tragator secund. Ambii voleibaliști au semnat contracte…

- Sambata și duminica, in București, s-au disputat intrecerile Campionatului Național in aer liber pentru atleții veterani. Fața de alte ediții, avem puțini maramureșeni inscriși la startul competiției, mulți dintre ei alegand sa se pregateasca pentru Campionatul Balcanic de luna viitoare. De asemenea,…

- BUCURESTI Si pentru Bucuresti a fost emisa o informare speciala. Vremea va fi caniculara iar disconfortul termic va fi accentuat mai ales la orele amiezii, cand indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati mai ales in centrul Capitalei. Zilele urmatoare vor fi la fel de caniculare,…

- La 4 august 1959 inceta din viața Fericitul Episcop martir Ioan Balan. Nascut la Teius, la 11 februarie 1880, a studiat Teologia la Seminarul Central din Budapesta. In 1903 a fost hirotonit preot. Si-a continuat apoi studiile la Viena. A revenit la Blaj, iar in 1909 s-a mutat la Bucuresti, unde se cerea…

- Echipa Romaniei, formata din patru elevi de la colegii din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Baia Mare, a obtinut trei medalii de aur si una de argint la Olimpiada Balcanica de Fizica, desfasurata la Salonic. Delegatia a fost formata din Radu Herzal, Malina Elena Constantinescu, Vlad Stefan Oros si Gabriel…