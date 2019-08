900 de copii la cea de-a 27-a editie a taberei de creatie "Vara pe ulita"  

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Muzeului "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, a salutat ideea unor consultari publice pentru a fi decis amplasamentul noului Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului si s-a declarat surprins de proiectul de pe site-ul Ministerului Culturii, care prezinta un complex format…

- Marcel Ciolacu crede ca ministrul Culturii ar trebui sa se consulte cu oameni de cultura si reprezentanti ai comunitatii evreiesti inainte de a iesi sa faca declaratii publice. „Generatii intregi de oameni de stat au contribuit pentru ca Romania sa fie astazi un model regional in ceea ce priveste…

- Lucsandra Sandulescu, reporter al emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, in direct, de la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din București, a aflat Paula Popiu, managerul muzeului, secretele sarbatorii Sanzienelor, cunoscuta și sub denumirea de Dragaica.

- Muzeul National a Satului "Dimitrie Gusti" va invita luni, 24 iunie, de la ora 11.00, sa intrati in povestea plina de magie si de frumusete a Sanzienelor. Ca in fiecare an, Muzeul National al Satului readuce in atentie traditiile si obiceiurile acestei zile: de la impletirea coronitei din flori de Sanziene,…

- Cea de-a doua editie a Festivalului Iei, care reuneste expozitii de costume populare, proiectii de filme romanesti si concerte, se va desfasura sambata si duminica la Casa Artelor "Dinu Lipatti". Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, festivalul va incepe…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, eveniment cultural unic in Europa, continua duminica, 9 iunie 2019, la Ciugud, in comuna cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din Romania. Administrația județului și comunitatea din Ciugud doresc astfel sa demonstreze ca…

- Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” anunța cu profund regret trecerea la cele vesnice a mesterului Ion Arsene, cel care a creat de-a lungul vietii zeci de mii de instrumente muzicale, de la fluiere, ocarine si cimpoaie pe care le-a vandut in toata lumea. Originar din Poienarii de Muscel, județul…