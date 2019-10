90% din suprafața expozițională, ocupată. Peste 480 de firme participă la INDAGRA 2019 Mai este puțin timp pana la inceperea Targului internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA 2019, iar expozanții iși pregatesc ofertele speciale pentru vizitatori. 480 de companii și-au asigurat deja un loc in cadrul celui mai important eveniment agricol din Romania, ocupand 90% din suprafața expoziționala. Evenimentul are un grad de internaționalizare de 34%, firme din 25 de țari anunțandu-și participarea la INDAGRA 2019 cu produse și echipamente de ultima generație: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Editorilor din Romania, partener in proiectul CELA, anunța deschiderea procesului de selecție pentru 3 scriitori și 9 traducatori care sa participe la cea de-a doua ediție a proiectului (2019-2023). Participanții trebuie sa fie cetațeni romani, buni vorbitori ai limbii engleze, și dispuși…

- ​Nationala de polo a României a învins, vineri, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 15-7, în primul meci din grupa C a calificarilor la Campionatul European din 2020, potrivit News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-2, 3-2, 6-2.Din grupa C mai face parte Malta, cu…

- Scorul general obtinut de România este de 64,4 puncte din 100, în crestere cu 0,9 puncte comparativ cu situatia din 2018. Înaintea României se afla state precum Cehia (locul 32), Polonia (37), Slovacia (42), Rusia (43), Ungaria (47) si Bulgaria (49). România devanseaza…

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…

- Polonia, castigatoarea ultimelor doua titluri mondiale, va infrunta Germania, vicecampioana europeana din 2017, luni, la Apeldoorn (Olanda), in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta. Polonia a dispus in optimi de Spania…

- Ca urmare a campaniei de promovare a emisiunii „Romania te iubesc”, difuzata de canalul de televiziune Pro TV sub genericul „Județe la stapan”, Consiliul Județean Vrancea a trimis o serie de date statistice, pe care le-a transmis postului de televiziune, ca urmare a unei solicitari. Din comunicatul…

- Joi s-au disputat ultimele meciuri din prima manșa a turului doi preliminar al Eruopa League, faza în care evolueaza trei echipe din România. Gent le-a administrat o înfrângere drastica celor de la FC Viitorul, scor 6-3, FCSB s-a impus pe terenul lui Alashkert, scor 3-0, în…

- ​Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, favorita numarul 2, a fost eliminata în optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Sicilia), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 de dolari, fiind învinsa în doua seturi, 7-5, 6-4, de germanca Anna-Lena Friedsam, într-o…