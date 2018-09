Stiri pe aceeasi tema

- Megastarul mondial Ed Sheeran a anuntat astazi ca a inclus Romania in seria de spectacole pe care le va sustine anul viitor. In perioada mai-august 2019, turneul nou-anuntat se va desfasura in Franta, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, Romania, Republica Ceha, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca,…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, s-a felicitat duminica deoarece, in opinia sa, ideile ei ultranationaliste si antiimigratie se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia si a dat asigurari ca "revenirea la natiuni" este de neoprit, relateaza EFE si AFP, potrivit…

- Cursurile de maiestrie organizate de Asociatia NOESIS-ENESCO-Bacau, Association NOESIS-ARTS ET CULTURE-Paris si Muzeul National George Enescu, initiate de pianista Alina Pavalache la sectia Dumitru si Alice Rosetti-Tescanu de la Tescani-Bacau, s-au bucurat de participarea unor tineri masteranzi sau…

- Acestea vor trebui sa plateasca tarife de rovinieta pentru o zi de 12 euro, in creștere cu 33%, de la 9 euro, pentru vehiculele de și peste 12 t (cu maximum 3 axe inclusiv), cu 71,42% de la 7 euro pentru vehiculele intre 7,5 – 12 t, și in urcare cu 200%, de la 4 euro la 12 euro, pentru vehiculele…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie pentru muncitorii romani, prin reteaua Eures, 2.059 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. În topul…

- Recent, in Croația, s-a incheiat prima mobilitate a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Cugir din cadrul Proiectului Erasmus+ Actiunea Cheie 1 „Sa jucam viata pe scena educatiei/To Act Life on Education Stage (TALES)”. Proiectul are nr. de referinta 2017-1-RO01-KA101-035903 si se desfasoara pe durata a 18 luni.…

- In perioada 15 august-15 octombrie, Muzeul de Arta Timișoara va gazdui un eveniment de arta contemporana excepțional, WOMAN, ALL TOO WOMAN, care propune o serie de artiste importante ale scenei contemporane romanești și est europene. Este vorba despre femei pe care le unește o forța…

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini cu ședere…