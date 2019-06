Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, coordonati de procurorii DIICOT Timisoara, au facut zece perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari, conduse de o femeie, care l-a inselat pe un cetatean italian cu peste 600.000 de euro.Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii - Ilfov au desfasurat 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Braila, in vederea destructurarii a doua grupari infractionale specializate in contrafacere, evaziune fiscala si contrabanda. In urma acestor…

- Ieri, au avut loc 5 percheziții (4 in București și una in județul Dambovița), 20 de mandate de aducere fiind puse in aplicare, intr-un caz de trafic de droguri de risc și mare risc. Polițiștii antidrog ai Brigazii de Combaterea a Criminalitații organizate Ploiești, impreuna cu…

- O grupare specializata in trafic de droguri de risc si mare risc a fost destructurata, in cauza fiind efectuate si cinci perchezitii in Bucuresti si Dambovita, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, remis joi. Cele cinci perchezitii au avut loc, miercuri, patru in Bucuresti si una…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, 45 de perchezitii la suspecti de fraude informatice cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, intr-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Pitesti al DIICOT. Cele 46 de descinderi au avut loc in judetele…

- * Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, 34 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Caracal si unor comune din judetul Olt, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de camata si santaj. * Politistii au identificat,…

- Politistii si procurorii DIICOT din Olt au facut, miercuri, peste treizeci de perchezitii pe raza municipiului Caracal si a comunelor Traian, Redea, Draghiceni, Farcasele si Tia Mare, din judetul Olt, la persoane suspectate de proxenetism si camatarie. Peste 120 de persoane au fost duse la audieri.

- Polițiștii SCCO, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins miercuri-dimineața la peste 30 de adrese din zona Caracal, intr-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat specializat in acțiuni de camatarie. Acțiunea este in desfașurare, mai multe persoane urmand sa ...