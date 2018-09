9 obiceiuri inspirationale de dimineata pentru o zi mult mai productiva si placuta

Stiri pe aceeasi tema

- Te simți lipsit de energie dimineața? Este probabil ca starea ta de disconfort sa fie cauzata chiar de rutina ta și nu de o problema de sanatate. 1. Nu te trezești cand suna alarma: mulți oameni apasa butonul de snooze, deoarece iși doresc inca 10-15 minute de somn. Acest obicei este…

- Armin Van Buuren și-a doborât recordul de anul trecut, de la Untold, mixând pe scena timp de șapte ore. Olandezul a urcat pe scena la ora 2.00 și a mixat pâna la 9.00 dimineața. ”Ma simt minunat sa fiu din nou aici, iubesc tara asta, îmi…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru rauri din opt judete, aceasta fiind valabila de miercuri de la ora 15.00 si pana joi, la ora 10.00. De asemenea, este cod galben pentru alte rauri, din majoritatea judetelor tarii. Potrivit hidrologilor, de miercuri, ora 12.00, pana joi, la ora 24.00,…

- Persoanele care s-au nascut dimineața sunt dinamice, ambițioase și foarte istețe, cele care s-au nascut dupa amiaza sunt bune la organizare și planificare, iar cele care s-au nascut seara sunt deosebit de creative.

- La data de 19 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 39 de ani, din comuna Slivilești, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 67 Pieptani, Calnic, din direcția Motru spre Targu Jiu, avand o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Doi paznici de la o fabrica de ciment din Bucuresti au fost omorati si infasurati in folii de plastic. Descoperirea socanta a fost facuta in aceasta dimineata, atunci cand cei doi barbati nu s-au mai prezentat la schimbul de tura, potrivit libertatea.ro.Politia Capitalei a confirmat incidentul…

- Calificarea istorica a Croației in finala Campionatului Mondial a fost sarbatorita de suporteri pana dimineața. Pe stadion, tensiunea a atins cote maxime, iar suporterii au trecut de la agonie la extaz. Liviu Iurea a urmarit meciul din tribune și ne spune care au fost primele reacții.

- Presedinte ANAF are trermen pana luni la ora 9.00 sa redacteze un ordin care sa debirocratizeze si sa simplifice plata taxei auto catre beneficiari, anunta Eugen Teodorovici, citat de corespondentul MEDIAFAX.