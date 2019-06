9 motive sa fii atent la ce visezi Cand visezi, te afli in punctul in care cele mai complexe ganduri, sentimente si emotii ies in fata. Poate ca esti constient de unele dintre ele, insa altele pot zacea ingropate in subconstientul tau timp de luni sau chiar ani. Pentru a dezvalui aceste secrete, trebuie sa-ti faci timp sa decodezi aceste vise.Chiar daca nu este o sarcina usoara, aceste lucruri pot avea o influenta puternica asupra vietii tale. Expertii recomanda sa-ti faci un jurnal de vise, pe care sa-l ai langa pat astfel incat sa notezi toate detaliile visului imediat ce te trezesti inainte sa le uiti.



Chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Exista cateva aspecte de baza ale ingrijirii parului, iar samponarea si clatirea in mod regulat joaca un rol important. Insa atunci cand ne confruntam cu probleme cum ar fi matreata, iritarea sau parul gras rutina aceasta nu este de ajuns pentru un par sanatos.

- Ti s-a intamplat sa te trezesti cu o senzatie ca vrei sa plangi sau ca ai plans si vrei sa stii ce inseamna cand visezi ca plangi? Citeste in continuare. Plansul in vis este mai puternic decat credeai. Nu trebuie sa iti fie frica sa iti accepti sentimentele.

- Ti se pare ca visezi numai in alb si negru? Chiar daca nu le percepi prea bine, in visele tale apar obiecte care se disting prin anumite culori. Afla semnificatia viselor si ce indemn iti transmit ele! Culoarea rosu in vis Daca iti apar in vis nuante de rosu, subconstientul tau iti „spune” ca este timpul…

- Exista numeroase motive pentru care invatarea unei noi limbi straine este o idee extraordinara. Nu doar ca iti permite sa comunici cu oameni de pretutindeni, dar te ajuta sa privesti si sa intelegi lucruri noi dintr-o perspectiva noua. In plus, in cadrul unor cursuri de limba engleza pentru incepatori…

- Ce inseamna cand visezi foc – Simboluri Focul este simbolul rejuvenarii, al purificarii sic al curatirii. Focul ne ajuta sa supravietuim, dar ne poate distruge. Focul aduce lumina, dar poate insemna si razboi. Dupa cum focul poate insemna transformare, cunoscuta fiind legenda pasarii Phoenix.…

- Exista foarte multe teorii legate de visele din timpul noptii. Unii oameni cred in ele, altii nu. Se spune ca in functie de ce visezi noaptea, acel lucru ar putea sa fie un semn pentru ziua urmatoare sau pentru viitor.

- Majoritatea timpului îl petreci în casa sau la birou, iar calitatea aerului nu este întodeauna prietena cu sanatatea ta. Mai mult, aerul din locuințe poate fi de doua pâna la cinci ori mai poluat decât cel de afara.

- Experții din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații s-au intrebat despre diferita dintre speranța de viața a barbaților și femeilor. Studiul lor, rezultatele caruia au fost publicate de Der Spiegel, au stabilit șase motive pentru care barbații traiesc mai putin.