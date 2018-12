9 medalii pentru sportivii de la AS Tornado Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Qwan Ki Do-ul sucevean a iesit din nou la rampa la nivel national prin sportivii clubului He Pai, pregatiti de instructorul Ovidiu Zegrea (centura neagra 3 dang). Timp de doua zile, sucevenii au luptat pentru un loc pe podium la finalele Campionatului National de Quan Ki Do Arme Traditionale pentru…

- Medaliata cu bronz in sezonul trecut al Campionatului Național de rugby pentru juniori sub 15 ani, echipa Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a avut un tur perfect in actuala ediție a campionatului pentru juniori sub 16 ani. Sportivii pregatiți de antrenorul Andrei Varvaroi au obținut patru ...

- CS Karate Dinamic Constanta a urcat pe podium si la Campionatul National pe echipe SKDUN. Sportivii constanteni au cucerit 22 de medalii 12 de argint si zece de bronz , clasandu se si de sase ori pe locul patru. Clubul de pe litoral a participat la aceasta competitie cu 21 de sportivi, cu varsta cuprinsa…

- Luptatorii suceveni și-au demonstrat inca o data valoarea la finala Campionatului National Individual rezervat juniorilor III si IV, ce a avut loc zilele trecute la Onesti. Sportivii de la CSM si LPS Suceava, CSȘ Radauti si MCM Dumbraveni au cucerit in total un numar de sapte medalii nationale, din…

- In perioada 1 - 4 noiembrie 2018 a avut loc, la Onești, finala Campionatului Național de Lupte, la categoria de varsta U 13 și U 15. Clubul Sportiv Local Teliu a reușit, dupa fazele zonale de lupte greco-romane la Satu Mare și lupte feminine la Rașnov, sa califice doi sportivi la greco-…

- Pe circuitul aradean "Vik Power" au avut loc, la sfarsitul saptamanii trecute, ultimele doua etape ale Campionatului National de Autoslalom... The post Salba de medalii la Campionatul National de Autoslalom appeared first on Renasterea banateana .

- Sportivii de la Școala de dans Prodance 2000 au obținut o medalie de bronz, 2 calificari in finale și 5 calificari in semifinale la Campionatul Național de Clase al Romaniei desfașurat sambata și duminica, 29-30 septembrie, in Cluj-Napoca. De asemenea, in urma rezultatelor obținute, trei dintre perechile…

- Sportivii sectiei de lupte greco-romane de la Clubul Sportiv Municipal Suceava sunt in fata unei noi provocari la finalul acestei saptamani, atunci cand vor intra in lupta pentru o medalie la etapa a doua si ultima din Campionatul National pe echipe la seniori, ce va avea loc la Arad. Pe langa lupta…