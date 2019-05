Stiri pe aceeasi tema

- ”Draga mea Uniune Europeana, iți mulțumesc ca ai trecut pragul țarii mele exact in ziua in care țara mea iși celebreaza independența. Pe 9 mai 1877, sesiunea extraordinara a Adunarii Deputaților a proclamat independența Romaniei. Mihail Kogalniceanu, un adevarat patriot roman, a ținut un discurs…

- Romania sarbatoreste 142 de ani de la Proclamarea Independentei pe 9 mai data la care Parlamentul a adoptat declaratia prin care tara renunta la suzeranitatea otomana. Principele Carol a promulgat declaratia pe 10 mai, scrie Mediafax. La Cimitirul Eroilor din ...

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și Zilei Uniunii Europene, in municipiile resedinta de judet si in localitatile in care sunt dislocate unitati militare și exista monumente dedicate celor trei…

- Bursele din intreaga lume inregistrau luni scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat China cu impunerea unor noi taxe vamale, punand in pericol incheierea unui acord comercial intre primele economii mondiale, scrie presa internaționala. Indicele principal Shanghai…

- Simona Halep a fost laudata de fosta jucatoare belgiana de tenis Justine Henin, fost numar 1 mondial. Justine Henin, in varsta de 36 de ani, a declarat ca o considera pe Simona Halep principala favorita pentru caștigarea turneului de mare șlem de la Rolland Garros. e campioana en-titre la Roland Garros.…

- Ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis, explica, in contextul reuniunii Consiliului European de la Sibiu, de ce este importanta Uniunea Europeana și cum ar trebui sa se apere de provocarile interne și externe.Ramis a explicat și cum a luat naștere UE in 1950, cand Robert Schuman,…

- Marea Britanie a votat in 2016 in favoarea plecarii din Uniunea Europeana, dar inca nu se stie exact cand, daca si cum se va intampla acest lucru. Agentia Reuters aminteste de alte momente de tensiune care au marcat sinuosul traseu britanic in interiorul si in afara proiectului european. De ce a evitat…

- Franța va apela la militari pentru menținerea ordinii publice. Peste sapte mii de militari vor fi mobilizați pentru o noua sambata de proteste. Forțele militare din operațiunea „Sentinelle” se vor alatura polițiștilor și jandarmilor pentru a preveni violența și distrugerile care au avut loc la Paris…