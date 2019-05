Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut sa-si prezinte realizarile de scriitor la summitul UE de la Sibiu. Fiecare sef de stat de guvern participat la reuninea de la Sibiu a primit, pe langa materialele obisnuite, si un exemplar din carte "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa".Presedintele…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- Klaus Iohannis a acordat, pentru prima oara in ultimii 2 ani, un mini-interviu televiziunii publice. De la Sibiu, in preziua summitului UE, președintele Romaniei n-a ratat ocazia de a-i ataca pe politicienii cu probleme penale.”Și la noi sunt populiști, lideri de partide mari, cu discursuri…

- Marti 7 mai s-au implinit doi ani de victoria la prezidentiale a lui Emmanuel Macron. Un moment de bilant pentru multi observatori ai vietii politice franceze si europene, cu atit mai mult cu cit tinarul sef de stat francez si-a inceput mandatul cu un mare elan reformator. Incercam in cele ce urmeaza…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024. Aceștia vor discuta despre provocarile și prioritațile UE in perspectiva urmatorilor…

- Cancelarul Angela Merkel, care a anunțat ca nu va mai candida pentru un nou mandat in fruntea Bundestagului, are mari șanse sa ii succeada lui Donald Tusk la conducerea Consiliului European, instanta sefilor de stat si de guverne. Unul dintre cei mai puternici lideri europeni in ultimii ani, Merkel…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in martie un avans de 21,6% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,7% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate miercuri, potrivit…

- O propunere controversata, criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi, se afla in lucru la Comisia Europeana. Este vorba de limitarea in ceea ce priveste controlul asupra propriei masini pentru respectarea regulilor de circulatie. Concret, producatorii auto ar urma sa fie obligati sa introduca…