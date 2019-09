9 lucruri pe care barbatii ar trebui sa le faca mai des Iata 9 lucruri pe care barbatii ar trebui sa le faca mai des. 1. Sa fie cinstiti Nu esti interesat de o intalnire cu ea, spune-i-o. Daca ea vrea ceva, iar tu altceva, lamureste lucrurile. Femeile nu sunt obiecte pe care sa le folosesti si apoi sa le arunci cand te-ai plictisit sau nu mai ai chef. Daca vrei doar o aventura de-o noapte, de ce sa ii promiti luna de pe cer cand stii clar ca nu i-o vei putea aduce. Sunt sute de femei la fel de dornice de o partida de-o noapte fara alte complicatii ca si tine. Cauta-le pe acelea. 2. Sa nu dea sperante Daca in sufletul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

