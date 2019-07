Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a instituit masuri speciale care vizeaza zona infectata pe o raza de 8 kilometri si 5 kilometri care formeaza zona tampon, ce includ vanarea porcilor mistreti, masuri de igiena si restrictionare a miscarii animalelor.

- Cadavrele a 13 porci mistreți au fost identificate duminica pe raza comunei Hanesti, din județul Botoșani, a anuntat astazi directorul executiv adjunct al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ovidiu Airimitoaie. Potrivit acestuia, analizele de laborator au aratat ca din cei…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor a informat, joi, ca mai sunt opt focare de pesta porcina africana (PPA) la porcii domestici si sase focare la mistreti. "Urmare a ...

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA din Tulcea a inregistrat de la inceputul lunii doua focare noi de pesta porcina africana PPA si o suspiciune, mai multe suine fiind ucise ca masura de preventie, a declarat pentru AGERPRES directorul institutiei, Mitica Tuchila.Cele mai…

- Pesta porcina africana este inca prezenta in 84 de localitati din 16 de judete, cu un numar de 397 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In judetul Calarasi mai exista un singur…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) transmite ca pesta porcina evolueaza in 108 localitati din 16 judete, cu 493 de focare, potrivit mediafax.