9 feluri in care mainile iti arata ca suferi de anumite boli Amortirea mainilor, durerile de la nivelul incheieturilor sau o modificare a culorii unghiilor, toate aceste simptome iti pot arata ca suferi de anumite boli.



Deseori neglijezi starea mainilor tale si disconfortul care apare uneori, cum ar fi mainile amortite sau un usor tremurat al mainii. Este o mare greseala, avertizeaza medicii, pentru ca aceste manifestari, aparent neinsemnate, pot fi simptome ale unor boli serioase. De aceea, trebuie sa fii atent la starea mainilor tale si sa mergi la medic pentru o consultatie atunci cand observi ceva anormal.



Anumite manifestari care…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

