9 ani și 2 luni pentru tentativa de omor din Vlaicu ARAD. In seara zilei de 30 ianuarie, agresorul ar fi luat mai multe bunuri din magazinul alimentar și nu le-ar fi achitat. Atat vanzatoarea, cat și oamenii care se aflau in magazin i-ar fi atras atenția ca trebuie sa plateasca pentru ceea ce a luat. La fel a facut și victima in varsta de 46 de ani: i-a spus barbatului de 30 de ani sa achite ceea ce a luat. Doar ca reacția agresorului a fost violenta: l-a injunghiat pe barbatul de 46 de ani in torace, in fața și spate, de mai multe ori. Dupa atac, agresorul a plecat acasa. In fapt, de acolo a și fost ridicat de catre polițiști. La data comiterii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu implicarea a sase masini, printre care si una de lux. S-a intamplat in aceasta dupa amiaza, pe strada Varnita din Capitala. Din fericire nici o persoana nu a avut de suferit, dar automobilele au fost facute zob.

- Tanar din Argeș, injunghiat in piept. Barbatul a decedat. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș au fost solicitați sa intervina la o stare conflictuala, pe raza comunei Arefu, in cadrul careia un barbat a fost injunghiat in zona pieptului. Din primele verificari, se pare ca tragedia…

- ȘIRIA. S-a intamplat azi noapte in comuna Șiria. Victima, un tanar de 32 de ani, a fost batuta de doi barbați de aproximativ aceeași varsta. Se pare ca totul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool. Nu se știe exact de la ce a pornit teribila bataie, ce divergențe au avut. Cert este ca cei doi…

- Scene de groaza, joi seara, in zona strazii Gh. Gr. Cantacuzino din Ploiești. Echipajele de Ambulanța au fost solicitate sa intervina de urgența in cazul unei persoane care ar fi incercat sa se sinucida. La fața locului a fost gasit un barbat de 76 de ani care se injunghiase in abdomen.…

- Un tanar de 16 ani a fost injunghiat in burta in urma unui conflict pe strada, la Barlad. Tanarul se plimba cu prietena lui, cand a fost atacat de un individ cu care avusese un conflict in trecut. Victima a fost operata de medici și a scapat cu viața. Atacul sangeros asupra minorului de 16 ani s-a petrecut…

- Un minor a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, dupa ce a incercat sa smulga o geanta de pe umarul unei femei. Oamenii legii au reușit sa il identifice rapid pe autorul tentativei de talharie. Polițiștii gorjeni au fost alertați de catre o femeie, in varsta de 27 de ani, din municipiul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Avram Iancu din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un copil a fost ranit. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...