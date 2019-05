Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-13 mai 2019, Grupul Skepsis va organiza cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Teatru de Tineret Apollo – un eveniment care reuneste si in acest an la Alba Iulia trupe independente, teatre institutionalizate, grupuri studentesti si artisti liberi de pretudinteni. Evenimentul…

- Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, ajunge la cea de-a 14-a ediție și se va desfașura in perioada 19 – 25 mai 2019. Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, concert, expoziții, lansari de carte,…

- Trupa de teatru Skepsis implinește in aceasta luna 17 ani de existența. Toti iubitorii de frumos sunt invitati la evenimentul aniversar “17 Ani cu Skepsis” care propune publicului doua spectacole inedite la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Grupul Skepsis este o dovada vie a faptului ca…

- “Traim o viata si nu ni se intampla sa avem nici cinci minute de comunicare atat de puternica, atat de adevarata, ca aceea prilejuita de un spectacol de teatru…”, spunea candva marele actor roman Amza Pellea. 27 Martie este data la care se celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului si Grupul Skepsis decide…

- Studenții arhitecți din toata țara se intalnesc la Alba Iulia, in perioada 1 – 3 martie, pentru lansarea celei de-a X-a ediție a concursului CASA. In prima zi va avea loc lansarea oficiala a temei la Casa de Cultura a Studenților, dar și vizita sitului propus pentru proiectul din acest an. In cea de-a…