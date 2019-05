Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Național de Super Rally, al carui promotor este chiar Mihai Leu, va debuta la finalul acestei saptamani, la Mangalia, pe traseu urban, așii automobilismului urmand sa se dueleze pe strazile orașului. ...

- Race driver Lucien Hora (Lola B99/50) won on Sunday the first round of the Romanian Hillclimb Championship - Trofeul Serus-Rasnov (Brasov County), according to the website of the Romanian Car Racing Federation.Read also: Vladut Simionescu, bronze medalist in IJF tournament in Antalya The…

- Pilotul Lucien Hora (Lola B99/50) a castigat, duminica, prima etapa a Campionatului National de viteza in coasta - Trofeul Serus Rasnov, potrivit site-ului Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Fostul campion national a fost cronometrat cu timpul 03 min 36 sec 565/1000, 1 min 48 sec…

- Un total de 95 de sportivi s-au inscris la etapa care deschide sezonul, marea noutate fiind revenirea, dupa patru ani de pauza, a sextuplului campion absolut Lucien Hora. Acesta va concura pe un monopost Lola, devenind astfel rivalul direct al actualului campion absolut Andrei Dumitrescu, la randul…

- Cursa de mare viteza la patru ace. Așa s-ar putea rezuma intalnirea dintre campionul Mihai Leu și stilista Adina Buzatu. Mihai Leu a urcat-o in Ferrari pe Adina și i-a dezvaluit cateva secrete de pilotaj in vreme ce a plimbat-o pe circuitul de la Targu Secuiesc. La randul ei, Adina i-a marturisit cunoscutului…

- Cei mai buni piloti din Romania vor lua startul in acest weekend, la Rasnov, in prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop 2019, informeaza Federatia Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) intr-un comunicat remis AGERPRES. In total, 95 de sportivi s-au inscris la etapa…

- Cei mai buni piloți din Romania vor lua startul in acest weekend, la Rașnov, in prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2019, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv printr-un comunicat. Un total de 95 de sportivi s-au inscris la etapa care deschide sezonul, marea…