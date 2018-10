87 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală La aceasta ora, politistii din Mures efectueaza 87 de perchezitii, in 11 judete, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este de peste 2.000.000 de lei. La data de 18 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 87 de perchezitii, in judetele Mures, Alba, Arges, Arad, Bistrita-Nasaud, Bacau, Cluj, Ilfov, Iasi, Mehedinti si Neamt, intr-un dosar de evaziune… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

