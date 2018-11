85.000 de copii morți. Bilanț terifiant în Yemen ONU a atras atentia luna trecuta ca pana la 14 milioane de yemeniti sunt in pragul foametei si incearca sa relanseze negocierile pentru a pune capat razboiului care dureaza de trei ani si care a cauzat cea mai grava criza umanitara din lume. Yemenul este devastat de conflict. Confruntarile au escaladat in 2015, cand o coalitie condusa de Arabia Saudita a lansat o companie aeriana impotriva rebelilor houthi, care l-au fortat pe presedintele Abd-Rabbuh Mansour Hadi sa fuga in strainatate. Cel putin 6.800 de civili au fost ucisi si 10.700 au fost raniti in razboi, conform ONU. Luptele si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

