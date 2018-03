Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate a crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,25%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 15.254, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului, analizate de Agerpres.

- Numarul societaților comerciale și persoanelor fizice autorizate intrate in insolvența a crescut in primele doua luni cu 28,07%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1.492, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe firme și PFA-uri…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca Banca Mondiala si-a exprimat acordul de principiu in vederea finantarii constructiei a 15 arhive nationale la nivelul fiecarei Curti de Apel. 'Astazi, 14 martie 2018, Banca Mondiala a exprimat acordul de principiu in vederea finantarii constructiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marți cu reprezentanții Bancii Mondiale carora le-a propus o posibila finantare a unor centre regionale de arhiva construite la nivelul fiecarei Curti de Apel. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit cu Roby Senderowitsch,…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit cu Roby Senderowitsch, Practice Manager, Banca Mondiala. La intrevedere au mai participat din partea ministerului Ion Claudiu Teodorescu, secretar general, Andrei Adrian Pana, specialist sistem judiciar, Cornelia Munteanu,…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in 2017, cu 24,58%, la 82.295 companii, fata de 109.113 in anul anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 13.475 firme (cu 33,81% mai putine fata de 2016) si in…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ocupa primul loc in topul cresterilor bursiere din Uniunea Europeana, cu un plus de 9% in primele doua luni ale acestui an, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. BVB a inregistrat un avans de 9%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital…

- Modificarile legislative din a doua parte a anului trecut si primele luni ale acestui an au bulversat mediul de afaceri. Acest lucru se reflecta si prin numarul mare de societati comerciale care si-au suspendat activitatea, au fost dizolvate, au fost radiate sau au intrat in insolventa in…

- Șapte persoane invinuite de spalare de bani au fost reținute recent de Procuratura Anticorupție, iar o alta persoana se afla in cautare. Este vorba de o persoana care deține 60% din acțiunile unei firme specializate in distributia combustibilului, concomitent fiind și directorul altei companii din același…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in cursul lunii ianuarie a acestui an a fost de 81, mai mare decat cel inregistrat in luna ianuarie a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor, in…

- Peste 200 de societati salajene au disparut din peisajul economic al judetului in prima luni a acestui an, arata ultimele statistice ale Oficiului National al Registrului Comertului. Este vorba despre 51 de firme a caror activitate a fost suspendata, 40 de societati dizolvate, 106 radiate si opt intrate…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, se arata intr-un comunicat remis luni Agerpres de REGnet.ro. Potrivit datelor…

- Numarul afacerilor care si-au suspendat activitatea se afla in acest an la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, in crestere cu 133% fata de perioada similara a anului trecut, iar aproximativ una din doua afaceri reusesc sa ramana in picioare in Romania, potrivit REGnet.ro, companie…

- Comparativ cu acceasi luna anului precedent Din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) reiese ca numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in ianuarie cu 16,2%, comparativ cu acceasi luna anului precedent. Cele 380 de societati noi aveau un capital social subscris…

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Monitorul Oficial al Romaniei a publicat societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului…

- “La sfarșitul saptamanii trecute am mulțumit echipei ONRC pentru colaborare, profesionalism și loialitate. In cei aproximativ 5 ani de mandat, in calitate de director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, am susținut interesele instituției la reuniunile internaționale, am…

- Serviciul de asistența gratuita Peditel 1791, la care parinții pot apela pentru a primi sfaturi medicale pentru copii lor, este acum în pericol de a se închide, din cauza modificarilor facute de Guvern la Codul fiscal.Astfel, conducerea fundației spune ca, din cauza modificarilor…

- Judetul Bihor ramane in fruntea judetelor cu cele mai multe firme intrate in insolventa in anul 2017. Potrivit ultimelor date ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in anul 2017, la nivel national, numarul companiilor care au intrat in procedura insolventei este mai mare cu 8,73%.…

- Buzaul are una dintre cele sase prime organizatii teritoriale ale “Platformei Romania 100” a fostului premier Dacian Ciolos, a anuntat acesta pe pagina sa oficiala de Facebook. “Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a raspunsului nostru. Nu exista scurtaturi pentru a schimba…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 9.102 unitati, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Citește și NOI…

- Platforma a avut trei criterii in stabilirea topului: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital si valoarea absoluta a absorbtiei de fonduri europene, cheltuielile de capital pe cap de locuitor si absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor si, nu in ultimul rand, modul in care localitatea s-a…

- Numarul afacerilor a crescut in județul Bacau. In anul 2017 au fost inmatriculate 2817 de persoane fizice și juridice, conform datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, fața de anul precedent, cand au fost inmatriculate doar 2295.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, au intrat in insolventa 52 de firme. Fata de perioada similara din anul 2016, se inregistreaza o dinamica de minus 11,86% pe segmentul solicitarilor de intrare in insolventa. In perioada de criza…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- 56% dintre firmele ce intra sub incidenta legii se regasesc in mediul rural. Publicarea recenta a normelor metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept Legea cash-back, reprezinta un pas important in sprijinirea persoanelor…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…