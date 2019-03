84 de milioane de indieni vor vota pentru prima data in cel mai mare exercitiu democratic din lume

Stiri pe aceeasi tema

- O revolutie a toaletelor este in plina desfasurare in China. Dupa ce in ultimii ani s-a ocupat de modernizarea toaletelor publice, notorii pentru insalubritatea lor, guvernul de la Beijing va cheltui anul acesta 7 miliarde de yuani (aproape 1 miliard de euro) pentru a renova si a construi toalete in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- Irlanda a cheltuit sute de milioane de euro pentru a se pregati de un Brexit fara acord, un deznodamant "nebun" dupa trei ani de negocieri, a declarat ministrul irlandez de Externe Simon Coveney (foto), luni, scrie Reuters. "Cheltuim sute de milioane de euro in Irlanda pentru a ne pregati…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a inregistrat in 2018 un profit net de 89 milioane lei, de peste trei ori mai mare fata de cel din anul precedent, cand a raportat de 28 milioane lei, conform informatiilor financiare preliminare transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti.…

- CSM Bucuresti, clubul sportiv finantat de Primaria Capitalei, a avut in 2017 un buget urias, asigurat in cea mai mare parte din bani publici. Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind…

- In proiectul bugetului pe 2019 publicat de Ministerul Finantelor Publice este cuprinsa si suma de 940 milioane lei (aproape 200 de milioane de euro), reprezentand contributia statului la majorarea capitalului social al CEC Bank - S.A., potrivit datelor prezentate joi seara de Ministerul Finantelor Publice.…

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Corsar Online SRL cu aproximativ 1,6 milioane de lei pentru punerea in practica a unei concentrari economice - o preluare, inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. "In cadrul analizei modalitatii prin care Corsar a preluat controlul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit firmei de paza Integra Guard un contract privind furnizarea de servicii de paza pentru Autostrada A3, Bucuresti-Ploiesti, cu o valoare estimata la 4,08 milioane de lei (880.000 euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat…