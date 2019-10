Stiri pe aceeasi tema

- Sursa citata mentioneaza ca, 'in urma dialogului constant dintre MAE si autoritatile din Republica Federala Germania', numarul total al sectiilor de votare ce vor fi organizate in aceasta tara este de 80. MAE aminteste ca, potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, republicata,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta o noua lista suplimentara cu doua sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale, numarul total al acestora ajungand la 835, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Sursa citata mentioneaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi ca a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o lista suplimentara de 55 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale, potrivit Agerpres."Ministerul Afacerilor Externe a transmis astazi, 17 octombrie 2019, catre Autoritatea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi ca a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o lista suplimentara de 55 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale. "Ministerul Afacerilor Externe a transmis astazi, 17 octombrie 2019, catre Autoritatea Electorala…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), o lista suplimentara cu 68 de sectii de votare in strainatate, in completarea propunerilor transmise la 3 si 10 octombrie. Potrivit unui comunicat, pana in prezent, MAE a propus organizarea a 777…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), o lista suplimentara cu 270 de sectii de votare in strainatate, in completarea celor 444 de sectii aprobate. Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate…

- ​​Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va propune înființarea a 71 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale. ​Într-un comunicat de presa, ambasada precizeaza ca pe lânga cele 8 secții propuse de Consulatul General al…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o prima lista de propuneri pentru sediile secțiilor de votare din strainatate. Sunt 444 de propuneri in prima faza, dar MAE estimeaza ca in total vor fi infiintate 800 de sectii de votare la alegerile prezidentiale,…