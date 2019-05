800.000 de oameni, evacuati din calea unui super-ciclon

Stiri pe aceeasi tema

- Oameni buni, noi, ca tanara de tot civilizatiune urbana si, mai abitir, de-abia mijiti intr-o sparcaiala de economie de piata avem habitudini modeste si de inceput. Cum ar veni si ticurile astea haiducesti de baron localizat, de teleptual batator si datator de lumina, de om al legii si tocmelii etc.…

- La data de 8 septembire 2017, un rotopercutor a fost furat din incinta unei societați comerciale, cu punctul de lucru in municipiul Targu Jiu. Ieri, polițiștii gorjeni au reușit sa ii identifice pe cei doi autori și i-au reținut pentru 24 de ore. Autorii unui furt comis la inceputul lunii septembrie…

- Forumul EUROSFAT invita cetatenii, reprezentanti ai ONG-urilor, media, mediului de afaceri precum si reprezentantii partidelor politice nationale si europene la doua zile de dezbateri. Participarea este gratuita dar se realizeaza pe baza de inregistrare pe pagina evenimentului. …

- Topirea zapezii și cantitatea record de precipitații din ultimele zile au provocat inundații in mai multe state din zona centrala a Statelor Unite, provocand decesul a trei persoane, iar mii de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax. Printre victime…

- Județul Hunedoara este bogat. Oameni care prin contribuția lor au reușit sa dezvolte sau sa promoveze zona din care provin primesc recunoașterea autoritaților. Profesorul Mircea Lac (62 de ani) din Hunedoara este, incepand din 1 martie 2019, un alt ”Tezaur uman viu” al Romaniei. Titlul onorific i-a…

- A fost agitatie, vineri dupa-amiaza, in apropierea unui cunoscut hotel situat in apropierea Pietei Romana si, respectiv, a Pietei Lahovari. Oameni evacuati din unitatea de cazare, dar si multe echipaje de politisti si de la Brigada antiterorista ajunse in zona hotelului din inima Capitalei, mai exact…

- A fost agitatie, duminica dimineata, in jurul orei 6, in preajma unui imobil de locuinte aflat pe Aleea Micus din Cluj-Napoca. Alertati ca intr-un apartament de la parterul unui bloc s-a produs un incendiu, pompierii au ajuns cat au putut de repede in zona si s-au luptat aproape o ora sa stinga focul.…