Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi modificari ale Codului rutier vor intra in vigoare de sambata, 12 octombrie 2019, dupa ce in luna august au fost publicate in Monitorul Oficial. Mai exact, este vorba despre Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia…

- Octombrie este luna de conștientizare a ceea ce reprezinta cancerul de san. Marcata in țari din intreaga lume, campania iși propune sa sporeasca depistarea precoce a acestei maladii. Potrivit statisticilor, rata de incidența a cancerului de san depașeste cu mult celelalte tipuri de cancer, in toate…

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in acest an in Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, care numara in prezent 66.128 de persoane, arata Ministerul Sanatatii (MS). Transplantul de aceste celule reprezinta singura solutie terapeutica pentru persoanele diagnosticate cu cancere de sange…

- Epidemia, asociata cu fabricantul unei specialitati din carne de porc, localizat in sudul tarii, afecteaza in principal femei si persoane trecute de 65 de ani, a precizat OMS. Cele mai multe cazuri au fost raportate in Andaluzia, unde se afla acea fabrica, detinuta de grupul Magrudis din Sevilla.Toate…

- 1800 de femei mor anual in Romania din cauza cancerul de col uterin, depistat prea tarziu. Deși s-au cheltuit pana acum zeci de milioane de euro pentru programe naționale de prevenție, țara noastra e in continuare pe un loc "fruntaș" in Europa la numarul de decese.

- KFC continua sa contribuie la reducerea risipei alimentare prin extinderea programului Harvest cu un nou parteneriat – Asociația “Sfantul Arhidiacon Ștefan” (ASAS) Ghencea, din București, acesta fiind cel de-al patrulea colaborator care se alatura rețelei. Astfel, prin donarea surplusului de alimente…

- Majoritatea copiilor nascuti (92%) in statele membre ale Uniunii Europene erau adusi pe lume in 2017 de femei cu varste intre 20 si 39 de ani si doar 4% de femei sub 20 de ani. In Romania, insa, de trei ori mai multi copii sunt nascuti de mame care nu...

- In școala primara am avut o colega de clasa ce avea dificultați de comportament, suferea de tulburari de spectru autist și ADHD. Fiind imediat dupa Revoluție, mama ei a reușit sa o inscrie intr-o școala de masa, intr-o clasa de copii considerați normali. Ana-Maria era bolnava. Pana in clasa a IV-a…