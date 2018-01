Stiri pe aceeasi tema

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui.Citeste si: Iohannis a SEMNAT! Inca o lege de importanta MAJORA, promulgata…

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Veștile bune continua sa vina in Maramureș, iar unitațile administrativ-teritoriale semneaza, in continuare, contracte finanțate de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Tiberiu Marc, a semnat luni, 18 decembrie, la sediul Guvernului Romaniei, doua contracte de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, primul vizand reabilitarea drumului județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000…

- Pana la ora 11.00, in judetul Alba este Cod Galben de ceata. Meteorologii spun ca, in zonele joase, se va semnala ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Alte judete vizate de atentionare sunt Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov, Mureș, Focșani, Vaslui, Vrancea,…

- Zece județe se afla sub avertizare de tip nowcasting de ceața densa. Potrivit Centrului Infotrafic, ceața creeaza probleme și in trafic, nu doar in județele aflate sun cod galben. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting de cod galben din cauza ceții dense. Atenționarile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) au lansat, marti, trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 258 milioane euro. Vor putea fi depuse, in perioada ianuarie – mai 2018, proiecte pentru constructia,…

- Doua judete sunt, joi dimineata, sub cod portocaliu de vant puternic si 11 judete se afla cod galben de ceata sau vant. Judetele Hunedoara si Caras-Severin sunt, pana la ora14.00, sub cod portocaliu de vant puternic. La altitudini de peste 1800 de metri se vor semnala intensificari ale…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGSU), pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. In urma ploilor abundente, pompierii damboviteni au actionat pentru evacuarea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informeaza ca in ultimele 24 de ore, peste 3500 de pompieri militari din județele vizate de avertizarile meteorologice au fost la datorie pentru executarea misiunilor destinate limitarii și inlaturarii efectelor generate de ploile abundente, intensificari…

- Capitala si 21 de judete, printre și Argeșul sunt vineri dimineata, sub avertizare cod galben de ceata. Ceata reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pentru municipiul Bucuresti si judetele Neamt,…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) lanseaza trei proiecte cu finantare din fonduri europene pentru peste 1.500 de antreprenori si 183 de noi business-uri, in valoare totala de 10,7 milioane euro, conform unui comunicat de presa emis de catre OTP Consulting.…

- In Vrancea, care are 597 de kilometri de drumuri judetene, s-au anulat doua licitatii organizate de autoritati, iar la Galati, cu 800 de kilometri de drumuri judetene, nu sunt sperante ca dupa o licitatie esuata va mai exista vreun ofertant pentru a doua procedura.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene va lansa pana la sfarsitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro.Potrivit unui comunicat al MDRAPFE transmis…

- 2,5 milioane de euro este valoarea investițiilor in sectorul apa-canal și in reabilitarea drumurilor de pe raza comunei Ghelința, lucrari ce vor trebui finalizate pana in anul 2020. Investițiile vin prin trei proiecte ale Consiliului Local, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.). Potrivit…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza catre 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul proiect — "Antreprenoriat…

- „Tehnologii disruptive in domeniul automotive: oportunitati de business“ este tema pe care o vor aborda reprezentanți din regiunea Centru (Brașov, Covasna, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita) din business, mediul de cercetare și academic pentru a construi scenarii de proiecte competitive in domeniul automotive.…

- Seful Directiei de Biodiversitate din Ministerul Mediului, Adi Croitoru, a anuntat, vineri, ca planul de gestionare care va cuprinde masuri pentru reducerea contactelor dintre om si urs va fi aprobat prin ordinul ministrului Mediului la finalul lunii decembrie, cel tarziu in ianuarie 2018. Planul de…

- Planul de gestionare a populatiei de ursi va cuprinde masuri care sa reduca incidentele si contactele dintre om si urs, masuri privind hrana populatiei de ursi, dar si stabilirea cotelor de vanatoare si interventie. In acelasi timp, planul de gestiune ar urma sa cuprinda si solutii cu privire la…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a anunțat astazi ca Muzeul lemnului din municipiul Campulung Moldovenesc va primi o finanțare de 11,7 milioane de lei pentru lucrari de reabilitare, modernizare și dotare. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Pana in anul 2020, locuitorii comunei Ciocani vor beneficia de doua obiective importante finanțate prin PNDL 2, in valoare totala de 7,7 milioane de lei. Aici, sunt deja in derulare investiții de 2,8 milioane de lei. In cea de-a doua jumatate a lunii iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Ministerul Dezvoltarii a anuntat miercuri ca 36 de kilometri de drumuri din judetul Mehedinti vor fi modernizati cu 78 de milioane de lei prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). Infrastructura rutiera din judetul Mehedinti va fi modernizata prin Programul National de Dezvoltare…

- Ionuț Totolici, primarul comunei Iana Aflat la cel de-al doilea mandat, deși are numai 31 de ani, primarul Ionuț Totolici a reușit sa obțina finanțari de peste șapte milioane de lei pentru urmatorii trei ani. In cea de-a doua jumatate a lunii iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Echipa de 2008 de la ACS Kids Tampa, antrenata de Cristi Cristea si Bogdan Gordas, a castigat turneul memorial „Gheorghe Ola”, care s-a desfasurat in aceste zile la Brasov, dupa ce a invins in finala pe AS SR Brasov, scor 4-3, toate golurile formatiei fiind marcate de Rauta. Adjudecandu-si faza judeteana…

- O avertizare cod galben de ceata valabila pana la ora 10.00 a fost emisa de meteorologi, sambata dimineata, pentru mai multe zone din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Politistii le recomanda soferilor atentie sporita in trafic pe drumurile unde este ceata.Citeste si: Schimbari…

- Benone Pletea Pana in anul 2020, locuitorii comunei Ibanești vor beneficia de trei investiții importante finanțate prin PNDL 2, in valoare totala de peste 4,5 milioane de lei. Pe 19 iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a dat publicitații lista cu proiectele…

- Președintele Consiliului Județean, Maricel Popa, a semnat astazi la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene patru contracte pentru modernizarea a 47 de kilometri de drum județean. Cele patru proiecte aprobate astazi vizeaza: DJ 281C de la intersecția cu DN 28A…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca, in cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți…

- Saptamana aceasta, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a fost semnat contractul de finantare pentru reabilitarea celei mai mari unitati medicale din Arges: "Consolidarea si reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti", un proiect in valore de 98…

- Anul trecut, in țara noastra s-a stabilit un record. Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a Romaniei in alta, tot din Romania. Vorbim despre cea mai mare migrație interna din 1991 incoace. In Giurgiu este cunoscut faptul ca…

- Primaria Municipiului Sebeș, Consiliul Local al Municipiului Sebeș, alaturi de Centrul Cultural “Lucian Blaga”, in parteneriat cu TenisproLinca, organizeaza, in perioada 21 – 23 octombrie, la baza sportiva Arini din Sebeș, Cupa „Muhlbach” la tenis camp, ediția a XII-a. Competitia este cuprinsa in calendarul…

- Autoritatile din Gorj asteapta aprobarea pentru un buget de 160 de milioane de lei pentru reabilitarea a doua drumuri județene. Consiliul Județean Gorj a revizuit și aprobat astazi, in cadrul unei sedinte extraordinare, indicatorii tehnico-econmici pentru cele doua tronsoane de ...

- Primarul comunei Vinderei, aflat la primul mandat, a reușit intr-un an ceea ce predecesorii sai nu au putut in zece: a obținut 33,6 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2, pentru a realiza șapte proiecte importante pentru comunitatea care l-a ales. De asemenea, se lucreaza…

- Companiile puternice, stabile financiar, care își platesc datoriile la timp și genereaza profit, reprezinta 5,6% din firmele din România, majoritatea fiind microîntreprinderi, se arata într-un studiu realizat de o companie de management al riscului comercial. Aceste…

- Companiile puternice,stabile financiar,care isi platesc datoriile la timp si genereaza profit,reprezinta 5,6% din firmele din Romania.Aceste firme au generat peste 86% din profitul obtinut de toate companiile romanesti si peste 40 % din cifra de afaceri obtinuta de acestea, arata studiul Credintinfo.…