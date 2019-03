Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a facut o captura-record de cocaina, cea mai mare din ultimii trei ani. Este vorba de 800 de kilograme de cocaina, care avea o puritate de 90%. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT si de politistii de la crima organizata. Drogurile, in valoare de 300 de milioane de euro, urmau sa…

- Autoritațile din Capul Verde au confiscat aproape zece tone de cocaina și au arestat cu aceasta ocazie 11 marinari aflați la bordul unui vas rusesc. Aceasta este cea mai mare captura de droguri din istoria statului african.

- Autoritațile italiene au interceptat, in aceasta saptamana, un transport de cocaina in valoare de 630 de milioane de euro (721 de milioane de dolari), care venea din America Latina si se indrepta spre Spania, potrivit www.dw.com. Poliția italiana a declarat, ...

- Autoritatile italiene au confiscat la jumatatea acestei luni aproape 650 de kilograme de cocaina in portul Livorno din nord-vestul tarii, a anuntat miercuri politia, fiind vorba de o cantitate de peste doua ori mai mare decat cantitatea confiscata acolo pe intreg anul 2018, relateaza Reuters, informeaza…